به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، آیین افتتاح پروژه‌های ارتباطی استان آذربایجان شرقی روز شنبه ۱۰ آبان‌ ۱۴۰۴، با حضور سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهرام سرمست استاندار و جمعی از نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان اپراتورهای ارتباطی، مدیران و مسئولان استانی و خبرنگاران در استانداری آذربایجان شرقی برگزار شد.

در این مراسم، سایت 4G روستای «نمرور» از توابع شهرستان هریس و سایت 5Gمرکز مخابرات آیت‌الله طالقانی شهر تبریز به نمایندگی از پروژه‌های ارتباطی همراه اول و با دستور وزیر ارتباطات راه‌اندازی و وارد شبکه ارتباطی کشور شد.

رضا کاظمی، معاون فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه اول، در سخنانی سایت های شبکه اپراتور اول تلفن‌همراه کشور در آذربایجان شرقی را بالغ بر یک‌هزار و ۸۰۰ سایت برشمرد که بیش از نیمی از این تعداد، سایت‌های روستایی است.

وی افزود: از ابتدای دولت چهاردهم نیز همراه اول در بخش طرح‌هایUSO ۵۰ سایت جدید راه‌اندازی کرده و در حدود ۱۰۰ سایت نیز به تکنولوژی‌های جدید ارتباطی ارتقاء یافته و در مجموع ۱۶۰ روستا را تحت پوشش قرار داده‌ایم. همچنین از مجموع تعهدات یکساله همراه اول در استان بیش از نیمی انجام شده است و در بعضی از مناطق نظیر بازار تبریز، نیازمند همکاری دستگاه‌های استانی برای تسریع توسعه شبکه و ایجاد پوشش باکیفیت هستیم.

سیدستار هاشمی، در بخشی از این مراسم با اشاره به تحقق ۷۰ درصدی مصوبات جلسه قبلی با استاندار آذربایجان شرقی ابراز امیدواری کرد که سایر مصوبات نیز در ماه‌های آتی اجرایی شود.

وی عنوان کرد: در بحث مهم کیفیت شبکه ارتباطی دو محور مهم توسعه 5G و فیبر نوری را دنبال می‌کنیم که در این خصوص، واگذاری باند فرکانسی 5G به اپراتورها انجام شده و امیدواریم با همکاری استان در توسعه فیبر نوری، اتفاق مثبتی در ارتقاء کیفیت شبکه در استان رقم بزنیم.

وی خاطرنشان کرد: تا پایان برنامه هفتم تکلیف اتصال تمام روستاهای بالای ۲۰ خانوار به اینترنت روستایی بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده و در انجام این تکلیف به دنبال ارائه آماری نیستیم که مورد تایید مردم نباشد.

گفتنی است در سفر وزیر ارتباطات به استان آذربایجان شرقی ۷۱۰ پروژه ارتباطی به ارزش بیش از ۳.۳ همت افتتاح و راه‌اندازی شد. همچنین در این سفر ۱۸۳ روستا به اینترنت پرسرعت متصل و با راه‌اندازی و ارتقاء ۳۸۰ سایت BTS گره ارتباطی بسیاری از نقاط شهری از جمله ورزشگاه یادگار امام باز شد.

