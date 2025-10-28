مدیرعامل آسیاتک:
ما با استراتژی هوش مکانی، خدمات فیبر نوری را بومیسازی کردیم
مدیرعامل آسیاتک در نمایشگاه تراکنش گفت: «شیوه بازاریابی ما در ارائه خدمات اینترنت فوق سریع فیبر نوری خانه به خانه است و این نوع از بازاریابی نیازمند دانش و آگاهی از هوش مکانی است.»
پنل گفتگوی «گذار از شعب فیزیکی بر بستر هوش مکانی»در حاشیه دومین روز از نمایشگاه تراکنش برگزار شد.
مهندس محمدعلی یوسفی زاده، مدیرعامل آسیاتک درباره اهمیت موضوع استفاده از هوش مکانی توضیحداد: «ما یکی از کشورهایی هستیم که شبکه ارتباطی گستردهای داریم. از زمانی که فرهنگ استفاده از دیتا شکل گرفت dial up جای خود را به adsl داد. نتیجه این رشد تکنولوژی نیز نوعی سرمایهگذاری بزرگ بود.»
در حوزه ارتباطات ثابت ۱۵ سال عقبیم
او در ادامه افزود: «کشور ما در حوزه ارتباطات ثابت، ۱۵ سال عقب ماندگی دارد. این تغییر نسل باید از اواخر دهه هشتاد شکل میگرفت.
در تمام دنیا معمولا دولتها روی این مورد سرمایهگذاری میکنند اما در کشور ما همچنان تمرکز روی اینترنت سیار است و عمده ترافیک هم روی این نوع از اینترنت وجود دارد.»
به گفته مهندس یوسفیزاده، اگر زیرساختهای ارتباطی نباشند اپلیکیشنها و تمامی سیستمهای آنلاین بانکی و مالی بیمعنا میشود.
او همچنین گفت: «شیوه بازاریابی ما در توسعه مشترکان خدمات فیبر نوری خانه به خانه است. ما در این فرایند توانستیم مقاومت شهرداری را بشکنیم. از طرفی مقاومت دولت هم شکسته شد؛ با این حال ما متوجه شدیم که پیش از هرچیزی نیاز به فرهنگسازی است.»
مدیرعامل آسیاتک در ادامه توضیح داد: «ما با رویکرد هوش مکانی، نیاز هر منطقه را شناسایی میکنیم و بر همان اساس، خدمات خود را بومیسازی میکنیم.»
پروژه توسعه شبکه فیبر نوری منازل و کسبوکارهای آسیاتک از سال ۱۴۰۱ آغاز شده و در ۱۲ استان کشور در حال اجراست. امروز آسیاتک در بیش از ۶۰ شهر در حال توسعه شبکه فیبر نوری در سطح عمرانی و خدماتدهی است.