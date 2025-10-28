بانوی پژوهشگر ایران کیش در میان برترین های علمی رویداد تراکنش

در آیین افتتاحیه یازدهمین دوره نمایشگاه تراکنش ایران (ITE 2025) که عصر دوشنبه، پنجم آبان‌ماه، برگزار شد، از برگزیدگان سه حوزه علمی، فناورانه و مدیریتی تقدیر به عمل آمد.

در بخش رساله‌های دکتری، فهیمه علی‌اکبری نوری، سرپرست تحقیقات بازار شرکت ایران‌کیش و دانش‌آموخته دانشگاه سمنان، رتبه دوم این بخش را کسب کند.

در این مراسم که با حضور مدیران عامل بانک‌ها، مسئولان حوزه فناوری مالی (فین‌تک)، استادان دانشگاه و فعالان صنعت بانکداری برگزار شد، همچنین شادی خلیل‌مقدم به عنوان برگزیده نخست و آسیه بختیار به عنوان نفر سوم معرفی شدند.

توجه به پژوهش‌های کاربردی در حوزه پایداری، زنجیره تأمین و اقتصاد سبز از جمله تلاشهای اکبری است که می‌تواند در توسعه‌ی مدل‌های نوین مدیریتی و تصمیم‌گیری در صنعت بانکداری و پرداخت الکترونیک کشور نقش مؤثری ایفا کند.