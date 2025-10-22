ارائه مدل تحول دیجیتال ایرانسل در همایش ارزیابی بلوغ دیجیتال صنایع کشور
ایرانسل در تداوم مسیر تحول فناورانه خود و در چارچوب برنامه کلان گذار از اپراتور ارتباطی (Telco) به شرکت فناوری (Techco)، تجربه و مدل بومی تحول دیجیتال سازمانی خود را در همایش و نمایشگاه «ارزیابی بلوغ دیجیتال صنایع و کسبوکارها در برنامه هفتم پیشرفت»، ارائه کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابطعمومی ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با هدف تبادل دانش و اشتراکگذاری تجربههای بومی خود در زمینه تحول دیجیتال سازمانی، در همایش و نمایشگاه «ارزیابی بلوغ دیجیتال صنایع و کسبوکارها در برنامه هفتم پیشرفت» که در روزهای دوشنبه و سهشنبه ۲۸ و ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۸ تا ۱۷:۳۰ در پژوهشگاه ارتباطات و فناوریاطلاعات برگزار شد، حضور داشت.
در این رویداد، احسان دادور، مدیر ارشد برنامهریزی استراتژی و تحول دیجیتال ایرانسل، با ارائه سخنرانی تحت عنوان «مدل تحول دیجیتال ایرانسل: از ارزیابی و بلوغ تا اجرای نقشهراه»، به تبیین تجربه عملی ایرانسل در طراحی و پیادهسازی مدل بومی تحول دیجیتال در سطح سازمانی پرداخت.
در این ارائه، روند حرکت ایرانسل از مرحله سنجش و ارزیابی بلوغ دیجیتال تا تدوین و اجرای نقشهراه تحول، تشریح و بر نقش همافزایی میان ظرفیتهای فناورانه ایرانسل و نیازهای صنایع کشور در شتاببخشی به مسیر تحول دیجیتال تأکید شد.
ایرانسل با بهرهگیری از مجموعهای از خدمات نوآورانه سازمانی، شامل اینترنت اشیای صنعتی، ارتباطات یکپارچه، دیتاسنتر و خدمات ابری، خدمات مدیریتشده و امنیتی، واقعیت مجازی و افزوده، دادههای کلان و هوش مصنوعی و همچنین پلتفرم API و خدمات دیجیتال، به صنایع مختلف کمک میکند تا فرایندها و مدلهای کاری خود را هوشمندتر و چابکتر کنند.
ایرانسل همچنین در بخشی از این رویداد، به معرفی نتایج طرح ارزیابی بلوغ دیجیتال در سازمانها پرداخت. پروژهای که با هدف سنجش میزان آمادگی سازمانها برای ورود به مرحله تحول دیجیتال اجرا شده و اکنون بهعنوان یک مدل بومی برای ارزیابی و توانمندسازی دیجیتال در صنایع کشور، مورد استفاده قرار میگیرد. بر اساس این مدل، اندازهگیری سطح بلوغ دیجیتال، گام آغازین تدوین نقشهراه تحول هر سازمان محسوب میشود.
در حاشیه این همایش، کارشناسان ایرانسل در غرفه اختصاصی این شرکت حضور داشتند تا با بازدیدکنندگان، مدیران صنعتی و کارشناسان حوزه فناوری، به تبادل نظر بپردازند و آخرین دستاوردها و راهکارهای سازمانی این اپراتور را با مراجعهکنندگان به اشتراک بگذارند.
حضور ایرانسل در این رویداد، بخشی از مسیر تحول کلان نخستین اپراتور دیجیتال کشور در گذار از اپراتور ارتباطی (Telco) به شرکت فناوری (Techco) است؛ مسیری که با هدف توانمندسازی صنایع و کسبوکارهای ایرانی در عصر تحول دیجیتال و گسترش کاربرد فناوریهای نوین در بستر اقتصاد ملی دنبال میشود.