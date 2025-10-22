به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، همزمان با هفته جهانی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی، هشتمین کنفرانس بین‌المللی سواد رسانه‌ای و اطلاعاتی با شعار «تفوق اذهان بر هوش مصنوعی» روز شنبه ۳ آبان ۱۴۰۴ در دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران و با مشارکت اپراتور اول تلفن همراه کشور برگزار می‌شود.

این رویداد علمی با همکاری کرسی یونسکو در «فضای مجازی و فرهنگ: دوفضایی شدن جهان»، انجمن ایرانی مطالعات جهان و مجموعه‌ای از نهادها و سازمان‌های داخلی و بین‌المللی، به‌صورت حضوری و برخط برگزار می‌شود.

در این کنفرانس، همراه اول به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی زیست‌بوم دیجیتال کشور نیز حضور دارد و با مشارکت در برگزاری نشست علمی‌ای با عنوان «مداخله‌های بازارگاه‌های پلتفرمی دیجیتال در الگوهای ذهنی و شناختی» نقش فعالی در گفت‌وگوهای میان‌رشته‌ای این رویداد ایفا می‌کند.

این ارائه در ساعت ۱۵:۰۰ روز شنبه انجام می‌شود و به بررسی ابعاد شناختی، فرهنگی و اجتماعی تأثیر پلتفرم‌های دیجیتال در شکل‌دهی به رفتار و ذهنیت کاربران می‌پردازد.

کنفرانس امسال با تمرکز بر ظرفیت‌ها و چالش‌های هوش مصنوعی برای زندگی طبیعی و زیست‌بوم انسانی، بستری برای گفت‌وگو و تبادل اندیشه میان پژوهشگران، استادان دانشگاه و فعالان حوزه رسانه، فناوری و فرهنگ فراهم کرده است.

از جمله محورهای این کنفرانس می‌توان به موضوعاتی چون پیامدهای محیط‌زیستی هوش مصنوعی، حکمرانی اخلاقی و میان‌رشته‌ای در سامانه‌های هوشمند، جنگ شناختی و عملیات روانی مبتنی بر هوش مصنوعی و ضرورت سواد انتقادی در مواجهه با روایت‌های دیجیتال اشاره کرد.

این رویداد با هدف ترویج سواد رسانه‌ای در خدمت منافع عمومی، تقویت مشارکت و گفت‌وگوی بین‌فرهنگی و پاسداشت اخلاق و دموکراسی در عصر هوش مصنوعی برگزار می‌شود.

