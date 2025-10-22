آغاز پویش ساخت و نوسازی مدارس با مشارکت همراه اول
همراه اول در راستای مسوولیت اجتماعی و حمایت از آموزش، کد دستوری «ستاره ۲۴ مربع» و سرشماره پیامکی «۵۰۰۰۱۲۲۴» را برای مشارکت مشترکان خود در امر ساخت و نوسازی مدارس اختصاص داد.
به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی، نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور در راستای ایفای مسوولیتهای اجتماعی خود، با راهاندازی کد دستوری اختصاصی «#۲۴*»، به پویش ملی «بهساز مدرسه؛ بساز مدرسه» پیوست تا زمینه مشارکت آسان تمامی مشترکان در نهضت مدرسهسازی را فراهم کند.
این پویش ملی که با حضور مسعود پزشکیان، رییسجمهور کشورمان در جشنواره خیرین مدرسهساز اصفهان رونمایی شد، رسما آغاز به کار کرد.
رییسجمهور کشورمان ضمن اعلام پیوستن به این حرکت ارزشمند، یک ماه از حقوق خود را به این طرح اختصاص داد و همچنین اعلام کرد که ماهانه ۵ میلیون تومان از حقوق خود را به حساب این پویش واریز خواهد کرد تا در ساخت و تجهیز مدارس کشور سهمی داشته باشد.
در آن مراسم، حمیدرضا خانمحمدی رییس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور نیز با قدردانی از همراهی مردم و نهادهای مسوولیتپذیر، اظهار کرده بود که این پویش، فرصتی ملی برای ساخت آینده فرزندان ایران است و هر ایرانی میتواند به اندازه توان خود در این مسیر سهیم شود.
به گفته وی، در این طرح راههای متعددی برای مشارکت مردمی از جمله ارسال عدد ۱ به شماره ۵۰۰۰۱۲۲۴، شمارهگیری کد دستوری #۲۴* از طریق تلفن همراه یا مراجعه به سایت رسمی این پویش به نشانی www.besazmadrese.ir پیشبینی شده است.
گفتنی است پویش «بساز مدرسه» به همت جامعه خیرین مدرسهساز کشور و سازمان نوسازی مدارس شکل گرفته و بستری است برای آنکه هر ایرانی، از طریق مشارکت نقدی، غیرنقدی، یا حتی سفیر شدن در پروژهها، گامی در ساخت آیندهای روشن برای کودکان این سرزمین بردارد.