انتشار آپدیت اندروید ۱۶ برای گلکسی S24 و S23 متوقف شد!

انتشار آپدیت اندروید ۱۶ برای گلکسی S24 و S23 متوقف شد!
سامسونگ روند انتشار آپدیت اندروید ۱۶ و One UI 8 را برای پرچمداران قدیمی‌تر خود متوقف کرد.

ایلنا: چند هفته پس از آغاز انتشار، سامسونگ انتشار اندروید ۱۶ برای سری گلکسی S23 را متوقف کرد؛ تصمیمی که تنها چند روز پس از توقف انتشار برای سری گلکسی S24 اعلام می‌شود.

سامسونگ در اوایل پاییز آپدیت One UI 8 را برای کاربران سری گلکسی S23 منتشر کرد. این آپدیت به‌تدریج به بازار جهانی رسید؛ اما حالا متوقف شده است.

سم‌موبایل می‌گوید، انتشار آپدیت با «مشکلی پیش‌بینی‌نشده» مواجه شده و فعلاً متوقف مانده است. دلیل توقف مشخص نیست؛ اما به نظر می‌رسد سامسونگ با نقصی روبه‌رو شده و می‌خواهد پیش از ادامه‌ی روند انتشار، آن را رفع کند.

سری گلکسی S24 (از جمله مدل S24 FE) نیز هفته‌ی گذشته با همین تأخیر روبه‌رو شد و آن موقع هم توضیحی در مورد دلیلش ارائه نشد.

پیش‌بینی می‌شود سامسونگ در روزهای آینده، پس از برطرف‌کردن مشکل، فرآیند انتشار به‌روزرسانی را از سر بگیرد.

 

