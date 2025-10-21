تصاویر هواوی میت ۷۰ ایر لو رفت؛ رقیب چینی آیفون ایر اپل

ایلنا: در حالی‌ که هنوز مشخص نیست آیا گلکسی S25 اج و آیفون ایر مدل‌های جانشین خواهند داشت یا نه، برخی برندهای چینی آماده می‌شوند تا گوشی‌های فوق باریک خود را با پسوند «ایر» معرفی کنند.

نوبیا پیش‌تر مدل ایر را با ضخامت ۶٫۷ میلی‌متر رونمایی کرد و موتو X70 ایر با بدنه‌ای ۵٫۹۹ میلی‌متری قرار است تا پایان ماه جاری در چین عرضه شود. اکنون گفته می‌شود هواوی میت ۷۰ ایر به‌زودی در چین معرفی خواهد شد.

اطلاعات دیتابیس چاینا تلکام نشان می‌دهد، این گوشی با شماره‌مدل SUP-AL90 نمایشگری ۶٫۹ اینچی با وضوح ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ پیکسل دارد. میت ۷۰ ایر در دو نسخه‌ی ۱۲/۲۵۶ گیگابایت و ۱۲/۵۱۲ گیگابایت عرضه خواهد شد و در رنگ‌های مشکی طلایی، سفید و نقره‌ای براق در دسترس قرار می‌گیرد.

سایر مشخصات گوشی از جمله ضخامت بدنه هنوز مشخص نیست. در مدل‌های 5G، معمولاً در شماره مدل عبارت AN00 دیده می‌شود، اما در این مدل از شناسه‌ی ALXX استفاده شده که نشان می‌دهد شاید میت ۷۰ ایر از شبکه‌ی 5G پشتیبانی نکند.

هواوی در حال آماده‌کردن خود برای رونمایی از سری میت ۸۰ در چین است. این خانواده احتمالاً در ماه نوامبر (آبان و آذر) معرفی می‌شود و شامل مدل‌های عادی، پرو، پرو پلاس و RS خواهد بود. همچنین گفته می‌شود گوشی تاشدنی Mate X7 نیز در کنار این سری معرفی خواهد شد.

