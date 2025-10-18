مروری بر اقدام‌های مسئولیت اجتماعی گروه اسنپ در ۱۴۰۳

به گزارش روابط عمومی اسنپ، طرح‌های مسئولیت اجتماعی این سوپراپلیکیشن را می‌توان در ۳ دسته دسترس‌پذیری، معافیت‌ها و تخفیف‌ها و نیکوکاری (نیکوکاری کلاب و حمایت اجتماعی) جای داد. گروه اسنپ در سال گذشته طرح‌های حمایت اجتماعی مختلفی را با همکاری سرویس‌های درخواست خودرو، باکس، غذا، اعتباری و سوپرمارکت اجرا کرد. در سال گذشته ۵ طرح نیکوکاری در اسنپ‌کلاب اجرا شد و ۶۸ مؤسسه نیکوکاری از تخفیف رفت‌و‌آمد بهره‌مند شدند. همچنین اسنپ ۲۶,۷۹۵ کاربر راننده را از پرداخت کمیسیون معاف کرد و با توسعه دسترس‌پذیری در اسنپ‌خودرو خدمات حمل‌ونقل را به ۱۰۹,۴۶۶ کاربر دارای معلولیت ارائه داد.

راحتی برای همه

پروژه دسترس‌پذیری در اسنپ‌خودرو از آبان ۱۴۰۱ آغاز شده و با مشورت افراد دارای معلولیت قدم‌به‌قدم در حال بهبود و به‌روزرسانی است. امروز دسترس‌پذیری اسنپ‌خودرو برای افراد دارای معلولیت حرکتی، افراد نابینا یا کم‌بینا و افراد ناشنوا یا کم‌شنوا فراهم شده و این قابلیت برای هر دو گروه کاربر راننده و مسافر در مسیر بهبود است.

نگاهی به قابلیت‌های دسترس‌پذیری اسنپ‌خودرو

در ۱۴۰۳ گزینه «از عصا استفاده می‌کنم» به بخش اطلاعات کاربری اضافه شد تا کاربرانی که دچار محدودیت‌های حرکتی خفیف هستند هم بتوانند تجربه بهتری از سفرهای خود داشته باشند.

پیش از این نیز امکان فعال کردن گزینه «از ویلچر استفاده می‌کنم» و «ناشنوا یا کم‌شنوا هستم» برای کاربران مسافر و راننده و امکان فعال کردن گزینه «نابینا یا کم‌بینا هستم» برای کاربران مسافر فراهم شده بود. تا پایان ۱۴۰۳ تعداد ۱۶٬۵۸۷ کاربر راننده و ۹۲٬۸۷۹ کاربر مسافر نوع معلولیت خود را در اپلیکیشن اسنپ‌خودرو ثبت کرده‌اند.

معافیت از پرداخت کمیسیون برای کاربران راننده

اسنپ در سال‌های گذشته، با شناسایی گروه‌های خاص کاربران راننده و حمایت از فعالیت آن‌ها، تلاش کرد سهمی هرچند کوچک در بهبود معیشت این کاربران ایفا کند. طرح‌های معافیت از پرداخت کمیسیون کاربران راننده هر سال به صورت دوره‌ای برای گروه‌های مختلف اجرا می‌شود. در سال گذشته نیز این طرح برای کاربران راننده دارای معلولیت، مبتلایان به تالاسمی و همچنین زنان سرپرست خانوار شاغل در ناوگان اسنپ‌خودرو اجرا شد. طی سال گذشته ۲۶٬۷۹۵ کاربر راننده از پرداخت کمیسیون معاف شدند. پیش از این نیز گروه‌هایی مثل افراد مبتلا به هموفیلی و ام‌اس از طرح معافیت از پرداخت کمیسیون اسنپ بهره‌مند شده بودند.

تخفیف‌های همراهی

اسنپ، با هدف کاهش هزینه‌های مؤسسه‌های مردم‌نهاد، کد تخفیف ۲۰ درصدی استفاده از خدمات درخواست خودرو را برای این مؤسسه‌ها فعال می‌کند. ۶۸ مؤسسه نیکوکاری در ۱۴۰۳ از این تخفیف استفاده کردند و اسنپ توانست بخشی از حمایت‌های خود را در سایه خدمات آنلاین به این مؤسسه‌ها ارائه کند. همچنین اسنپ، در سال گذشته، برای تسهیل رفت‌وآمد اهداکنندگان خون به ۳۵ مرکز اهدای خون در سراسر کشور ۳۰ درصد تخفیف رفت‌وآمد در نظر گرفت.

داستان مشارکت کاربران سوپراپ در نیکوکاری کلاب

اسنپ برای تسهیل مشارکت کاربران در طرح‌های مسئولیت اجتماعی از فروردین ۱۴۰۰ بخش «نیکوکاری» را به اسنپ‌کلاب اضافه کرد. نیکوکاری کلاب از جمله فعالیت‌های هم‌راستا با سوپراپ اسنپ با شعار «محصولی برای تمام نیازها» به شمار می‌رود و به نیاز همدلی و نیکوکاری پاسخ می‌دهد. کاربران با امتیازهایشان در اسنپ‌کلاب می‌توانند بدون پرداخت هیچ مبلغی در طرح‌های نیکوکاری مشارکت کنند. در سالی که گذشت کاربران اسنپ‌کلاب ۸۰۹٬۵۸۹ مرتبه در طرح‌های نیکوکاری کلاب مشارکت کردند.

نگاهی به طرح‌های نیکوکاری کلاب در ۱۴۰۳

در ۱۴۰۳، اسنپ با مشارکت کاربران خود ۵ طرح نیکوکاری کلاب را اجرا کرد. در طرح «مشارکت در توسعه زیرساخت مدارس» با همکاری مؤسسه مهر گیتی ۱۰ کتابخانه در مدارس ۵ استان کشور تجهیز شد. با اجرای طرح «حمایت از مهارت‌آموزی و توان‌افزایی دختران» با همکاری بنیاد خیریه روشنای امید ایرانیان سالانه حدود ۲۰۰ دختر ترخیص‌شده از سازمان بهزیستی فرصت مهارت‌آموزی مرتبط با اشتغال را پیدا می‌کنند.

اسنپ در طرح «آگاهی‌بخشی در مورد سرطان پستان» که با همکاری مؤسسه بهنام دهش‌پور اجرا شد در خرید دستگاه ماموگرافی سه‌بعدی برای مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی لقمان حکیم مشارکت کرد. همزمان با اجرای این طرح کمپین گسترده آگاهی‌بخشی درباره راه‌های پیشگیری، خودمراقبتی و غربالگری سرطان پستان نیز برای کاربران مسافر، کاربران راننده و همکاران اسنپ اجرا شد.

اجرای طرح «حمایت از توسعه کسب‌وکارهای محلی» اسنپ با همکاری سازمان مردم‌نهاد ایفا منجر به شروع یا توسعه فعالیت ۳۲ کسب‌وکار خرد محلی از طریق قرض شد.

«توان‌افزایی تسهیل‌گران و سازمان‌های مردم‌نهاد محلی» با همکاری بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان طرح دیگر نیکوکاری کلاب اسنپ در ۱۴۰۳ بود. در این طرح دوره‌ آموزشی شامل ۸۰ ساعت آموزش حضوری و ۴۰ ساعت آموزش مجازی برای ۶۰ تسهیل‌گر محلی اجرا شد. شرکت‌کنندگان در این دوره روش‌های اجرای اصولی پروژه‌های توسعه محلی را آموختند تا در نهایت به ایجاد کسب‌وکارهای پایدار محلی کمک کنند.

حمایت اجتماعی؛ چراغ‌هایی که افروخته می‌شوند

طرح‌های نیکوکاری به بخش نیکوکاری کلاب خلاصه نمی‌شود و گروه اسنپ تلاش می‌کند به مناسبت‌های مختلف حمایت‌های اجتماعی خود را به سمت گروه‌های هدف متنوعی معطوف کند. مجموع ارزش حمایت‌های اجتماعی اسنپ در ۱۴۰۳ به ۱۳٬۵۴۰٬۵۲۰٬۰۰۰ تومان رسید.

نگاهی به طرح‌های حمایت اجتماعی اسنپ در سالی که گذشت

اسنپ‌خودرو با همکاری «خیریه دارالاکرام» و از طریق سامانه آنلاین «به‌مهربانی» از ۴۰ دانش‌آموز و دانشجوی فاقد سرپرست مؤثر حمایت کرد تا با دغدغه کمتری مسیر تحصیل‌شان را طی کنند. این اقدام به یاد رضا فیض‌آزاد، دوست و همکار عزیز اسنپ که در ۱۴۰۱ جان خود را طی حادثه‌ای از دست داد، انجام شد.

اسنپ‌‌خودرو همچنین در طرح «مستقیم تا رویا» به دنبال ایجاد شرایطی برای کاربران راننده بااستعداد است تا بتوانند در مسیر رویای خود حرکت کنند و افتخارات بزرگی در سطح ملی و جهانی رقم بزنند. در ۱۴۰۳ اسنپ با شناسایی و بورسیه «کامران گران‌مایه» بازیگر جوان فیلم سینمایی «ماریا» در ناوگان خود از او حمایت کرد.

اسنپ‌باکس در کمپین «هر بار، یک لبخند» به ازای هر سفارش ثبت‌شده در اسنپ‌باکس ۱٬۰۰۰ تومان برای کمک به ادامه تحصیل کودکان کم‌برخوردار تحت پوشش «بنیاد کودک ایران» اختصاص داد.

اسنپ‌فود اقدامات مختلف خود را در راستای حمایت اجتماعی با محوریت آموزش، توان‌افزایی و فرهنگ مصرف مسئولانه اجرا کرد. مشارکت در تجهیز مدرسه ناشنوایان «باغچه‌بان»، مشارکت در تجهیز خوابگاه دختران «پردیس فارابی دانشگاه تهران»، مشارکت در اشتغال‌زایی مادران سرپرست خانوار و آموزش فرزندانشان با همکاری مؤسسه «پیام امید»، حمایت از رویداد ناشنوایان ایران، حمایت از همراهان بیماران بستری‌شده در بیمارستان شریعتی از طریق توزیع غذا، حمایت از مؤسسه سفیر مدد ایرانیان، حمایت از زنان بلوچ با خرید صنایع دستی به عنوان هدایای کسب‌وکار از فعالیت‌های اسنپ‌فود در سال گذشته بود. سرویس غذای اسنپ همچنین کمپین‌هایی برای ترویج فرهنگ جلوگیری از هدررفت و اتلاف غذا اجرا کرد.

اسنپ‌پی با همکاری مدرسه آنلاین «روبیکمپ» با ارائه‌ کد تخفیف خرید لپ‌تاپ از دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار حمایت کرد.

اسنپ‌مارکت نیز در پایان هر روز سفارش‌های مرجوع شده سالم را با همکاری دو مؤسسه نیکوکاری «جمعیت طلوع بی‌نشان‌ها» و «پیام صلح رهایی» به دست خانواده‌های کم‌برخوردار رساند.

همچنین این سرویس با بهره‌گیری از هوش مصنوعی، نرم‌افزارهای پیشرفته مدیریت فروشگاهی و تجربه مدیریت هوشمند موفق شد در فروشگاه‌های اسمارت و هایپراستار میزان هدررفت اقلام سوپرمارکتی به‌ویژه محصولات خوراکی را تا ۵۰ درصد کاهش دهد.

راهی که ادامه دارد

فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی اسنپ در دو مسیر اصلی پیش می‌رود: از یک‌سو، هم‌راستا با ماهیت و ظرفیت‌های منحصربه‌فرد کسب‌وکار و از سوی دیگر، در پاسخ به نیازهای جامعه. اسنپ همواره تلاش می‌کند تا اقدام‌های مسئولیت اجتماعی خود را با انتخاب و اجرای طرح‌های پایدار و اثربخش با رعایت شفافیت برای جامعه اجرا کند.

