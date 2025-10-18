ایلنا: ماجرا از چند پست در ردیت آغاز شد؛ جایی که تعدادی از کاربران از تغییر رنگ عجیب در مدل‌های نارنجی آیفون ۱۷ پرو و آیفون ۱۷ پرو مکس خبر دادند. در ابتدا تصور بر این بود که مشکل به نسخه‌ی Cosmic Orange محدود باشد، اما گزارش‌های جدید نشان می‌دهد رنگ Deep Blue نیز از این مشکل در امان نمانده است.

به گفته‌ی کاربران ردیت، تغییر رنگ آیفون ۱۷ پرو ابتدا از بخش دوربین شروع می‌شود و به مرور روی بدنه‌ی آلومینیومی گسترش می‌یابد، درحالی که شیشه‌ی مات میانی گوشی بدون تغییر باقی می‌ماند.

برخی کاربران علت تغییر رنگ آیفون ۱۷ پرو و پرو مکس را تابش نور فرابنفش (UV) عنوان کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند فقط چند ساعت قرار گرفتن آیفون در معرض نور مستقیم خورشید کافی است تا بدنه‌ی گوشی به‌تدریج کم‌رنگ شود. این اتفاق به‌قدری جالب است که بعضی از کاربران شوخی می‌کنند: اگر دلتان برای رنگ رزگلد تنگ شده، کافی است آیفون نارنجی خود را چند ساعت در آفتاب بگذارید.

واحدهای بررسی‌شده در رسانه‌ها چنین مشکلی نداشته‌اند و هنوز نمی‌دانیم که این مشکل تا چه اندازه گسترده است. انتظار می‌رود اپل پس از بررسی‌های اولیه، دستگاه‌های آسیب‌دیده را با نمونه‌های جدید جایگزین کند.

