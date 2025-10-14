سوپراپلیکیشن «ایرانسل من»، به عنوان بستر اصلی خدمات دیجیتال ایرانسل عمل می‌کند و علاوه بر آن، با توجه به اینکه امکان دسترسی کاربران به طیف متنوعی از خدمات ارتباطی و فراتر از آن را فراهم می‌کند، استفاده‌کنندگان آن محدود به مشترکان ایرانسل نمی‌شود. این اپلیکیشن علاوه بر مدیریت حساب کاربری، خرید بسته‌های اینترنت و مکالمه، شامل خدماتی مانند پرداخت، سرگرمی و دسترسی به سرویس‌های متنوع دیگر است و به نوعی، نقش یک درگاه یکپارچه برای نیازهای روزمره را ایفا می‌کند.

سامانه جامع بهینه‌سازی و نگهداری شبکه، به‌عنوان بستر داخلی مدیریت عملیات و شبکه ایرانسل، امکان پایش وضعیت، شناسایی اختلال‌ها و اجرای فرآیندهای نگهداری و کنترل کیفیت خدمات را فراهم می‌کند.

نرم‌افزار اعتبارسنجی کاربران برای شارژ اضطراری، با هدف بهبود خدمات مالی دیجیتال طراحی شده و بر اساس الگوی اعتبارسنجی هوشمند، میزان شارژ اضطراری را متناسب با رفتار و سابقه مصرف هر مشترک تعیین می‌کند. رویکرد نوین این نرم‌افزار، باعث می‌شود ارائه خدمات اعتباری به کاربران، دقیق‌تر و عادلانه‌تر انجام شود و در عین حال، پایداری مالی سیستم نیز تضمین شود.

آنتن اکتاباند (Octaband) ایرانسل، با طراحی آرایه‌ای و پشتیبانی از باندهای فرکانسی ۹۰۰، ۱۸۰۰، ۲۱۰۰ و ۲۶۰۰ مگاهرتز، امکان بهره‌برداری همزمان در شبکه‌های 2G، 3G و 4G را فراهم می‌کند. استفاده از فناوری آرایه‌ای در این آنتن، موجب بهبود کیفیت سیگنال و افزایش پوشش‌دهی شبکه شده و بومی‌سازی آن نیز علاوه بر کاهش وابستگی به تجهیزات وارداتی، زمینه‌ساز توسعه زیرساخت‌های ارتباطی پایدار و تحقیق در حوزه فناوری‌های نسل آینده شده است.

این محصولات با هدف بهبود تجربه مشتریان، ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی و توسعه فناوری‌های نوین دیجیتال، طراحی و پیاده‌سازی شده‌اند. بخشی از این محصولات، مستقیماً بر تجربه مشترکان تأثیر می‌گذارند و نوآوری ایرانسل را برای کاربران، عینی و ملموس می‌کنند و رویکردی نوین در توسعه فناوری و تعامل با زیست‌بوم نوآوری کشور به شمار می‌روند.

ایرانسل، با حضور در حوزه دانش‌بنیان، ضمن ورود به زنجیره ارزش ملی نوآوری، زمینه را برای نقش‌آفرینی پررنگ‌تر در پروژه‌های راهبردی همچون توسعه شهرهای هوشمند، تحول دیجیتال، خدمات ارتباطی نوین و ارتقای زیرساخت‌های ارتباطی کشور فراهم کرده است.

مجموعه ایرانسل لبز، از سال ۱۳۹۸، با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل با جامعه دانشگاهی و کمک به مراکز علمی، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور و با مأموریت انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نوآوری و تجاری‌سازی در زمینه شبکه ارتباطات و فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای پیرامونی با کمک مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، اعم از دانشگاه‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و شرکت‌های فناور، با هدف تأمین نیازمندی‌های بازار ICT تأسیس شده است.

چشم‌انداز این مجموعه، پیشگام بودن در توسعه منابع انسانی و زیرساخت‌های تحقیقاتی اقتصاد دانش‌بنیان در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و دستیابی به جایگاه برترین شرکت ملی در زمینه خلق محصولات و خدمات این حوزه است و «بخش تحقیق و توسعه»، «مرکز نوآوری ایرانسل» و «آکادمی ایرانسل»، از جمله بخش‌های اصلی آن هستند.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهنده 5G در ایران، با راه‌اندازی این مجموعه، در پی حرکت در مسیر گسترش خدمات متنوع و توسعه سبک زندگی دیجیتال و خلق آینده‌ای همگام با تحولات دنیای دیجیتال است تا با بهره‌گیری از فناوری‌های برتر در حوزه‌های مختلف، خلق ارزش کند.