بازدید معاون وزیر ارتباطات از غرفه همراه اول در بزرگترین رویداد فناوری جهان
رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران در نخستین روز از برگزاری بزرگترین رویداد فناوری جهان (جیتکس ۲۰۲۵) از غرفه همراه اول بازدید کرد.
آیین افتتاحیه چهلوپنجمین دوره نمایشگاه جهانی جیتکس، دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ با بازدید شیخ محمد بن راشد آل مکتوم، حاکم دبی از سالنهای نمایشگاهی برگزار شد و بزرگترین رویداد فناوری، هوش مصنوعی و استارتاپی جهان رسما آغاز به کار کرد.
در نخستین روز از برگزاری این رویداد محمدمحسن صدر، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان فناوری اطلاعات از غرفه اپراتور اول که مطابق سنوات گذشته با غرفهای مستقل و با محوریت «نوآوری و آیندهنگری» در جیتکس حاضر شده است، بازدید کرد.
وی ضمن آشنایی با سرویسهای نسل نوین ارائه شده توسط همراه اول در بزرگترین رویداد فناوری جهان، از تلاشهای تیم اجرایی و مدیران این اپراتور تقدیر کرد.
همراه اول با تمرکز بر تحول دیجیتال و معرفی نسل جدید خدمات خود، در آدرس نمایشگاهی H20-B15 میزبان بازدیدکنندگان و فعالان فناوری از سراسر جهان است.