ایلنا: نسخه‌ی ماهواره‌ای گوشی شیائومی ۱۷ اولترا با شماره‌مدل 25128PNA1C موفق به دریافت تأییدیه‌ی رادیویی چین شد. پیش‌تر نسخه‌ی معمولی این گوشی در همین دیتابیس دیده شده بود.

شیائومی ۱۷ اولترا از ارتباط ماهواره‌ای Tiantong-1 و بایدو برای تماس و ارسال پیام پشتیبانی می‌کند و دارای فناوری UWB (تراشه‌ی فوق پهن‌باند) است تا اتصال میان دستگاه‌های اکوسیستم شیائومی روان‌تر انجام شود.

پیش‌تر نسخه‌های جهانی و هندی شیائومی ۱۷ اولترا با شماره‌مدل‌های 2512BPNDAG و 2512BPNDAI در دیتابیس IMEI مشاهده شده بودند. گفته می‌شود این دستگاه در سه‌ماهه‌ی نخست ۲۰۲۶ در چین معرفی خواهد شد.

همانند همیشه، تمرکز اصلی سری اولترا روی دوربین‌ها خواهد بود. گفته می‌شود شیائومی ۱۷ اولترا به چهار دوربین با ترکیب زیر مجهز می‌شود:

دوربین اصلی: Omnivision OV50X با وضوح ۵۰ مگاپیکسل و حسگر یک اینچی

فوق‌عریض: Samsung JN5 با وضوح ۵۰ مگاپیکسل

تله‌فوتو: Samsung JN5 با وضوح ۵۰ مگاپیکسل

پریسکوپی: ISOCELL HP5 با وضوح ۲۰۰ مگاپیکسل

اگر چنین باشد، نخستین‌بار خواهد بود که شیائومی از حسگر یک اینچی Omnivision در مدل اولترا استفاده می‌کند. این حسگر پیکسل‌های ۱٫۶ میکرومتر و HDR دارد و وضوح و شفافیت بالایی را وعده می‌دهد.

احتمال دارد شاهد پنل اولد ۶٫۸۵ اینچ، وضوح 2K و حاشیه‌هایی بسیار باریک‌تر از آیفون باشیم. شیائومی ۱۷ اولترا با تراشه‌ی Snapdragon 8 Elite Gen 5، شارژ سیمی و بی‌سیم پرسرعت، مقاومت در برابر آب و باتری حجیم عرضه خواهد شد.

انتهای پیام/