آسیاتک اقلید را به اینترنت فوق سریع فیبر نوری متصل کرد

مراسم افتتاح پروژه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارهای آسیاتک در شهر اقلید، امروز برگزار شد. آسیاتک تاکنون بیش از ۶۵۰ خانوار این شهر را به اینترنت فوق سریع فیبر نوری متصل کرده است.

 مراسم افتتاح پروژه‌های ارتباطی استان فارس، روز شنبه ۱۹ مهر با حضور ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌صورت آنلاین در ساختمان استانداری آن برگزار شد. در همین راستا، افتتاح پروژه توسعه شبکه فیبر نوری منازل و کسب‌وکارهای آسیاتک در شهر اقلید نیز در منزل خانواده محترم شهید شریفی با انجام تست سرعت (Speed Test) برگزار شد. سرعت اینترنت فوق سریع فیبر نوری آسیاتک در این شهر بیش از ۹۰۰ مگابیت بر ثانیه ثبت شد.

اتصال هفت هزار خانوار در استان فارس  

  آسیاتک ۱۹ دی ۱۴۰۲، حفاری در شهر اقلید را آغاز کرد و تا کنون نزدیک به ۹۰ کیلومتر حفاری در آن انجام داده است. این پروژه همچنین در ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ با شروع خدمات‌دهی به بهره‌برداری رسید و تاکنون بیش از ۶۵۰ خانوار اقلیدی به اینترنت فوق سریع فیبر نوری آسیاتک متصل شدند.

 شرکت انتقال داده‌های آسیاتک ۲۱ بهمن‌ماه ۱۴۰۱، توسعه زیرساخت فیبرنوری منازل و کسب‌وکارها در استان فارس را آغاز کرد و تا کنون پنج شهر این استان، ازجمله: آباده، اقلید، جهرم، کازرون و لار را به اینترنت فوق سریع فیبر نوری متصل کرده است. همچنین ۶ شهر این استان در مرحله عملیات عمرانی قرار دارند. آسیاتک تاکنون موفق شده بیش از هفت هزار و ۶۰۰ خانوار استان فارس را به شبکه فیبر نوری متصل کند. 

در این مراسم، علاوه بر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، حمید سلیمان‌پور، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان فارس و حسینعلی امیری، استاندار شیراز، مهندس محمدعلی یوسفی‎زاده، مدیرعامل آسیاتک و مدیران ایرانسل، مخابرات و استانی حضور داشتند.

