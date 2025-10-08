همراه اول الگوی پایداری و مسوولیت اجتماعی ایران

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور در «هشتمین اجلاس سراسری مسوولیت اجتماعی و فرهنگ سازمانی» که عصر چهارشنبه 16 مهر 1404 با حضور معاون رئیس جمهور و رییس سازمان حفاظت محیط زیست، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسوولان کشوری در سالن همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد، بار دیگر موفق به دریافت «نشان ملی تعهد به مسوولیت اجتماعی» شد.

این رویداد ملی همچنین با حضور جمعی از مدیران صنایع بزرگ، فعالان اقتصادی و کارشناسان حوزه توسعه پایدار همراه بود. در جریان فرآیند ارزیابی این دوره، عملکرد شرکت‌ها در شاخص‌های مسوولیت اجتماعی نظیر حوزه‌های پایداری زیست‌محیطی، حمایت از جامعه و نوآوری‌های فرهنگی و آموزشی مورد بررسی قرار گرفت.

براساس اعلام کمیته علمی اجلاس، همراه اول به دلیل اقدامات مستمر در مسیر توسعه پایدار، اجرای پروژه‌های ملی در حوزه‌های آموزش دیجیتال، سلامت هوشمند و محیط‌زیست و همچنین گسترش برنامه‌های مشارکت اجتماعی، موفق به کسب این نشان ملی شد.

دریافت این عنوان در ادامه مسیر چندساله همراه اول در تثبیت جایگاه خود به عنوان «پیشگام مسوولیت اجتماعی در صنعت ارتباطات کشور» است؛ جایگاهی که پیش‌تر نیز با دریافت تندیس زرین مسوولیت‌پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی در هفتمین دوره این اجلاس (مهر ۱۴۰۳) تثبیت شده بود.

مسوولیت‌پذیری اجتماعی در همراه اول به عنوان بخشی از فرهنگ سازمانی این اپراتور نهادینه شده و در قالب پروژه‌های گسترده‌ای در حوزه‌های تحول دیجیتال آموزشی، حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر، توانمندسازی مناطق کم‌برخوردار، بهینه‌سازی مصرف انرژی، حفاظت از منابع طبیعی و کاهش کربن دنبال می‌شود.

برگزارکنندگان این رویداد تاکید کردند هدف اصلی از اعطای «نشان ملی تعهد» شناسایی و معرفی بنگاه‌های اقتصادی متعهدی است که فعالیت اقتصادی را در کنار مسوولیت انسانی و اجتماعی خود معنا می‌کنند و سهم مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی جامعه ایرانی دارند.

انتهای پیام/