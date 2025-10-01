امنیت سفر؛ مقایسه اسنپ با اوبر، لیفت، کریم و گرب

بررسی ابزارهای امنیتی در چهار اپلیکیشن بین‌المللی و اسنپ حاکی از آن است که این سرویس ایرانی با وجود تفاوت‌هایی که با اوبر دارد، فاصله‌ زیادی از استانداردهای جهانی ندارد. اسنپ در مقایسه با کریم توانسته خدمات بیشتری ارائه کند و در موارد زیادی هم‌سطح گرب، بازیگر بزرگ جنوب شرق آسیا، قرار بگیرد.

تجربه اوبر؛ الگویی جهانی

اوبر که در بیش از ۷۰ کشور فعال است، گسترده‌ترین مجموعه ابزارهای امنیتی را ارائه می‌دهد. از «کد چهاررقمی پیش از سفر» گرفته تا «ضبط صدا» و سیستم «RideCheck» که انحراف مسیر را شناسایی می‌کند، همگی برای کاهش ریسک‌های احتمالی طراحی شده‌اند. ابزار «Safety Toolkit» یا همان سپر آبی‌رنگ اوبر نیز مجموعه‌ای از قابلیت‌ها مانند تماس اضطراری، اشتراک‌گذاری لحظه‌ای سفر و مخاطب مطمئن را در اختیار کاربر می‌گذارد.

گرب و کریم؛ نمونه‌های منطقه‌ای

گرب در جنوب شرق آسیا امکاناتی مانند SOS و ضبط صدا را ارائه می‌دهد، اما برخی از ابزارها تنها در سرویس خانوادگی این شرکت فعال‌اند. کریم، رقیب نزدیک اسنپ در خاورمیانه، همچنان فاقد قابلیت‌هایی مانند ضبط صدا یا کد چهاررقمی است. با وجود این، هر دو شرکت روی احراز هویت رانندگان تمرکز ویژه‌ای دارند.

اسنپ؛ فاصله کم با استانداردهای جهانی

اسنپ در گزارش سالانه خود «امنیت سفر» را به سه مرحله تقسیم کرده: پیش از سفر، حین سفر و پس از سفر. احراز هویت رانندگان با همکاری پلیس فراجا انجام می‌شود و نتایج استعلام در کمتر از ۲۴ ساعت مشخص می‌شود. همچنین قابلیت تشخیص چهره به‌صورت آزمایشی فعال شده است.

در حین سفر، ابزارهایی مانند «اشتراک‌گذاری لحظه‌ای»، «مخاطب اضطراری»، «تماس امن» و «الگوریتم تشخیص انحراف از مسیر» در دسترس کاربران است. اسنپ برخلاف اوبر و لیفت هنوز قابلیت ضبط صدا و کد چهاررقمی را ندارد، اما پشتیبانی تلفنی را در اختیار کاربران قرار داده است.

جمع‌بندی

اسنپ در مقایسه با رقبای منطقه‌ای موقعیت بالاتری دارد و در برخی موارد عملکردش با گرب برابری می‌کند. با این حال، فاصله‌ی مشخصی با اوبر باقی مانده است؛ فاصله‌ای که با افزودن قابلیت‌هایی چون ضبط صدا و کد چهاررقمی می‌تواند کاهش یابد. برای کاربران ایرانی، به‌ویژه زنان، توسعه‌ی این ابزارها می‌تواند اعتماد بیشتری به همراه داشته باشد و تجربه سفر امن‌تر را تضمین کند.

انتهای پیام/