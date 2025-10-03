خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پایداری شبکه همراه اول در مناطق زلزله‌زده استان اصفهان

پایداری شبکه همراه اول در مناطق زلزله‌زده استان اصفهان
کد خبر : 1694956
لینک کوتاه کپی شد.

با وجود وقوع زلزله ۵.۳ ریشتری در نزدیکی شهر «زواره» استان اصفهان، ترافیک شبکه در این منطقه زلزله‌زده و حوالی آن، روان و بدون اختلال است.

 در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای با شدت ۵.۳ ریشتر در ساعت ۱۲ و ۵ دقیقه روز جمعه ۱۱ مهر ۱۴۰۴ در حوالی شهر «زواره» واقع در استان اصفهان آسیبی به شبکه اپراتور اول تلفن‌همراه کشور وارد نشده و هم‌اکنون بدون هیچ‌گونه قطعی و به شکل نرمال در حال سرویس‌دهی به تمامی مشترکان خود در این استان است.

بر اساس این گزارش، دقایقی پس از وقوع زلزله که در عمق ۱۰ کیلومتری زمین گزارش شده است، کارشناسان فنی همراه اول ضمن بررسی وضعیت شبکه این اپراتور در مناطق زلزله‌زده از سرویس‌دهی مناسب شبکه اطمینان حاصل کردند.

همراه اول با توجه به شبکه گسترده خود در کشور، اعلام آمادگی کرده از طریق رومینگ ملی پذیرای مشترکان سایر اپراتورها در این مناطق باشد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی