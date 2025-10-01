رایتل میزبان نخستین جلسه کارگروه هوشمندسازی انرژی شستا
نخستین جلسه کارگروه هوشمندسازی انرژی شستا با حضور نمایندگان هلدینگهای تابعه و مدیران معاونت نوآوری و اقتصاد دانشبنیان شستا، به میزبانی شرکت خدمات ارتباطی رایتل روز دوشنبه ۷ مهرماه ۱۴۰۴، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی رایتل، در این نشست، ضمن مرور روند فعالیتهای پیشین، این شرکت خدمات ارتباطی و تدکو (مدیریت توسعه انرژی تأمین) به عنوان بازوهای هوشمندسازی انرژی شستا معرفی شدند. سامانه پایش مصرف انرژی رایتل، بهعنوان ابزاری کلیدی برای پایش و بهینهسازی مصرف انرژی در صنایع، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تدکو با تاکید بر اهمیت مشاورههای تخصصی و تدوین استانداردهای مصرف انرژی، نقش مکملی در مسیر توسعه و تکامل این سامانه ایفاء خواهد کرد.
نمایندگان حاضر در جلسه بر اهمیت توسعه سامانههای هوشمند، ارائه مشاورههای تخصصی در حوزه انرژی و ضرورت رعایت استانداردهای مصرف تأکید کردند. ایجاد همافزایی میان هلدینگهای شستا و بهرهمندی از ظرفیتهای فناورانه، از جمله محورهای اصلی این نشست بود که میتواند به ارتقای بهرهوری و کاهش هزینههای انرژی در صنایع منجر شود.
گفتنی است؛ کارگروه هوشمندسازی انرژی شستا با هدف ایجاد تحول دیجیتال در حوزه انرژی و بهرهگیری از فناوریهای نوین ارتباطی، مأموریت دارد بستر لازم برای پایش، مدیریت و بهینهسازی مصرف انرژی در صنایع زیرمجموعه شستا را فراهم آورد.