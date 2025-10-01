خبرگزاری کار ایران
آیپد پرو ۲۰۲۵ اپل پیش از رونمایی لو رفت
ویدیوی جعبه‌گشایی آیپد پرو M5 طراحی و بنچمارک‌های این تبلت را پیش از رونمایی رسمی به‌نمایش می‌گذارد.

ایلنا: هنوز تا زمان رونمایی رسمی آیپد پرو ۲۰۲۵ اپل فاصله داریم و اکنون شاهد ویدیوی جعبه‌گشایی و نگاه اولیه به این تبلت هستیم.

کانال یوتیوب روسی Wylsacom پیش از همه به آیپد پرو M5 دست پیدا کرده است. این کانال سال گذشته هم پیش از رونمایی رسمی مک‌ بوک پرو M4 به آن دست پیدا کرده بود و تقریباً یک منبع مطمئن به‌شمار می‌رود.

طبق چیزی که در ویدیو مشاهده می‌کنیم، طراحی آیپد پرو M5 هیچ تفاوت خاصی با آیپد پرو M4 ندارد و همان عناصر قبلی را حفظ کرده است. این نسخه ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی و ۱۲ گیگابایت رم به‌کاربران ارائه می‌دهد، اما قطعاً کانفیگ‌های بهتری هم به‌بازار عرضه خواهد شد.

به‌نظر می‌رسد که عبارت iPad Pro از پنل پشتی جدیدترین تبلت اپل حذف شده است تا سادگی طراحی بیشتر از گذشته شود. طبق نتایج بنچمارک‌ها، تراشه‌ی M5 در تست‌های چندهسته‌ای ۱۲ درصد بهتر از پردازنده‌ی M4 ظاهر می‌شود.

M5 یک تراشه‌ی ۹ هسته‌ای با ۳ هسته‌ی عملکرد (قدرتمند) و ۶ هسته‌ی کم‌مصرف است. ظاهراً GPU این تراشه تا ۳۶ درصد از واحد گرافیکی تراشه‌ی M4 سریع‌تر است.

مدل‌ ۲۵۶ گیگابایتی آیپد پرو M4 فقط ۸ گیگابایت رم داشت؛ اما همین نسخه برای آیپد پرو M5 رم ۱۲ گیگابایتی ارائه می‌دهد که یک پیشرفت چشمگیر است.

به‌احتمال زیاد آیپد پرو M5 به‌صورت رسمی در ماه اکتبر (مهر و آبان) رونمایی می‌شود. قیمت تبلت مذکور هنوز مشخص نیست.

 

