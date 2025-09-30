به گزارش روابط عمومی ایرانسل، مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری تدوین نظام پویای مدیریت دارایی‌های فکری، روز سه‌شنبه هشتم مهرماه ۱۴۰۴، با حضور دکتر احمد محسن‌زاده معاون مالکیت فکری وزارت دادگستری، دکتر محمدصادق آزمندیان مدیرکل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی، دانش سنتی و منابع ژنتیک وزارت دادگستری و رئیس مرکز ملی آموزش مالکیت فکری ایران، مهندس علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل و جمعی از مدیران و معاونان ایرانسل و وزارت دادگستری، در ساختمان اصلی این وزارتخانه، برگزار شد.

در این نشست، معاون مالکیت فکری وزارت دادگستری، با تأکید بر اهمیت مالکیت فکری، اظهار کرد: امروزه هیچ تردیدی در ضرورت توجه به حوزه مالکیت فکری، وجود ندارد.

وی با اشاره به تصویب قانون «مالکیت صنعتی» در سال ۱۴۰۳، آن را قانونی جامع دانست و افزود: هرچه این قانون کامل‌تر شود، می‌تواند نقش مؤثرتری در حمایت از حقوق صاحبان آثار و اختراعات ایفا کند در همین مسیر آیین نامه مربوطه در حال بررسی و تدوین، جهت ارائه به مجلس است.

محسن‌زاده یادآور شد: بر اساس قوانین جدید، مخترعان، صاحبان علائم تجاری و حتی پدیدآورندگان آثار ادبی، می‌توانند دارایی‌های فکری خود را به‌عنوان وثیقه استفاده کنند؛ اقدامی که علاوه بر تسهیل امور داخلی، جایگاه کشور را در سطح جهانی ارتقا می‌دهد.

وی در پایان، بر لزوم آموزش کارشناسان و آگاهی‌بخشی به صاحبان آثار و اختراعات، تأکید کرد و گفت: بسیاری از مخترعان و پدیدآورندگان، به دلیل مشغله‌های علمی و هنری، با قوانین آشنا نیستند و همین امر، مانع بهره‌مندی کامل آنان از حقوقشان می‌شود. بنابراین توسعه آموزش و تنویر افکار عمومی در حوزه مالکیت فکری، امری ضروری است.

در ادامه این مراسم، رئیس مرکز ملی آموزش مالکیت فکری ایران، با اشاره به جایگاه وزارت دادگستری در حوزه مالکیت فکری گفت: بر اساس قانون اساسی، این وزارتخانه نقش هماهنگ‌کننده میان نهادهای مختلف را ایفا می‌کند و در حوزه مالکیت فکری، به‌عنوان رئیس شورای سیاست‌گذاری مالکیت فکری، مسئولیت راهبری این عرصه را بر عهده دارد. در این شورا، دستگاه‌های متعدد از جمله وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و معاونت‌های مرتبط، عضو هستند و به صورت منسجم فعالیت می‌کنند.

آزمندیان با بیان اینکه در سال‌های گذشته، مدل‌های حمایتی در حوزه نوآوری، بیشتر بر برگزاری دوره‌های توانمندسازی برای شرکت‌های دانش‌بنیان متمرکز بود، افزود: امروز رویکرد جدید، مبتنی بر ایجاد «داستان‌های موفقیت» است تا نمونه‌هایی از تجربه‌های موفق در زیست‌بوم نوآوری، به اشتراک گذاشته شود.

به گفته او، همکاری با شرکت ایرانسل، در همین مسیر تعریف شده است تا الگویی از موفقیت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه شود و زمینه توسعه آن در سطح ملی و بین‌المللی فراهم آید.

آزمندیان تأکید کرد: روند فناوری جهانی، نشان می‌دهد بیشترین ثبت اختراعات در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) انجام می‌شود. از این رو، استفاده از ابزار ثبت اختراع (patent) برای ارتقای رقابت‌پذیری شرکت‌ها، بسیار حیاتی است. اگر ایرانسل بتواند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های ثبت اختراع در سطح ملی و بین‌المللی، مسیر تازه‌ای در حوزه فناوری‌های دیجیتال و کسب‌وکارهای مرتبط با محتوا ایجاد کند، می‌تواند الگویی موفق برای سایر شرکت‌های داخلی باشد.

وی همچنین اضافه کرد: وزارت دادگستری آمادگی دارد، در زمینه آموزش، فرهنگ‌سازی و ظرفیت‌سازی در حوزه مالکیت فکری، با ایرانسل همکاری کند. همچنین زمینه مشارکت ایرانسل در رویدادها و مسابقات بین‌المللی نوآوری فراهم است و این شرکت می‌تواند به‌عنوان نمونه‌ای موفق از یک مجموعه فناور در سطح جهانی معرفی شود.

در این نشست، مدیرعامل ایرانسل، با اشاره به تاریخچه‌ای از شکل‌گیری، رشد و فعالیت‌های فعلی این اپراتور گفت: شرکت ایرانسل نزدیک به ۱۹ سال است که فعالیت خود را در کشور آغاز کرده و مبنای آن بر به روزترین دانش، تخصص و تجربیات داخلی و بین‌المللی است.

به گفته وی، در طول این سال‌ها، حضور سرمایه‌گذار خارجی در ایرانسل، نمونه‌ای موفق و کم‌نظیر در عرصه پایداری و سلامت اقتصادی است؛ چرا که طی دو دهه گذشته، ایرانسل بدون هیچ‌گونه ابهام مالی و با روندی رو به رشد، به کار خود ادامه داده است.

مدیرعامل ایرانسل، با اشاره به دستاوردهای ایرانسل در توسعه فناوری ارتباطات، گفت: ایرانسل توانسته تحولی اساسی در دسترسی عمومی به خدمات ارتباطی ایجاد کند؛ به‌گونه‌ای که سیم‌کارت‌های چند میلیون تومانی تا نیمه دهه ۸۰، در بسیاری موارد با هزینه‌ای چند ده هزار تومانی، در اختیار مردم قرار گرفت. علاوه بر این، این شرکت با وجود همه محدودیت‌ها و تحریم‌ها، جدیدترین فناوری‌های جهانی همچون 5G را در کشور پیاده‌سازی کرده و همواره در جایگاه اپراتوری پیشرو، در لبه فناوری، ایفای نقش کرده است.

وی در ادامه، به موضوع ارزش‌گذاری و برند ایرانسل پرداخت و گفت: ارزش مادی ایرانسل تنها در دارایی‌های فیزیکی آن خلاصه نمی‌شود، بلکه برند، دانش و نوآوری پشت این مجموعه، از سرمایه‌های اصلی ماست. به عنوان نمونه، سهام‌داری ایرانسل در شرکت اسنپ نشان می‌دهد که چگونه یک اکوسیستم فناورانه می‌تواند در کشور به بار بنشیند و به یکی از برندهای ارزشمند و پرنفوذ تبدیل شود.

رفیعی افزود: امروز حمایت از مالکیت فکری، حفاظت از برندها و مقابله با کپی‌برداری، موضوعی حیاتی برای توسعه پایدار این زیست‌بوم است.

مدیرعامل ایرانسل، همچنین به ظرفیت‌های گسترده این شرکت در حوزه آموزش و اطلاع‌رسانی اشاره کرد و توضیح داد: ما در ایرانسل پلتفرم‌های آموزشی متعددی همچون روبیکا، دانا و «ilearn» را در اختیار داریم و به‌طور مستمر در حال توسعه آن‌ها هستیم. امروزه تقریباً در اکثر خانه‌های مشترکان ما، مودم ایرانسل وجود دارد و همین زیرساخت به ما این امکان را می‌دهد که خدمات گسترده‌ای ارائه کنیم. این ظرفیت‌ها تنها برای ایرانسل نیست، بلکه بستری فراهم می‌کند تا همه کسب‌وکارها بتوانند در زمینه آموزش، آگاه‌سازی و اطلاع‌رسانی، از آن بهره ببرند و حرکتی مثبت در کشور شکل بگیرد.

وی اضافه کرد: ایرانسل آماده است در حوزه‌های نوآوری مالی، فین‌تک، رسانه و سایر بخش‌های اقتصاد دیجیتال، الگویی اجرایی برای کشور ارائه دهد. ما با تکیه بر دانش جهانی و تجربه بومی خود، در خدمت توسعه ملی هستیم و از هر اقدامی که به هویت‌بخشی و حفاظت از دانش و نوآوری کمک کند، حمایت می‌کنیم.

در پایان این مراسم، دکتر روح‌الله رضایی معاون حقوقی و تنظیم مقررات ایرانسل، با تأکید بر اهمیت حمایت از تولید محتوا و پژوهش در کشور گفت: در جهان امروز، بسیاری از تولیدکنندگان، از کانال‌های درآمدزایی به شیوه انتشار و پخش محتوا بهره‌مند می‌شوند؛ اما تولیدکنندگان داخلی، اغلب از این امکان محروم هستند. اگر بتوانیم محتوای داخلی را به شیوه‌ ی قانونمند مدیریت کنیم، هم توسعه علمی و تحقیقاتی تقویت می‌شود و هم جامعه از این ظرفیت بهره‌مند خواهد شد.

وی افزود: یکی از چالش‌های تولیدکنندگان محتوا، این است که آثارشان در مکان‌های دیگر منتشر می‌شود، بدون آنکه امکان دفاع از مالکیت آن را داشته باشند. خوشبختانه فناوری‌های جدید با حمایت ایرانسل و سایر اپراتورها در ایران شکل گرفته و می‌تواند امنیت و اطمینان لازم برای انتشار محتوا را فراهم کند.

رضایی همچنین تأکید کرد: ارتقای جامعه، نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها و سازمان‌هاست و پژوهش و نوآوری باید به بخشی پایدار از زیست‌بوم علمی کشور تبدیل شود. ایرانسل و دیگر اپراتورها آماده‌اند با ایجاد زیرساخت‌های مطمئن، زمینه توسعه محتوا و حمایت از مالکیت فکری را فراهم کنند تا این دانش و نوآوری به سرمایه‌ای ماندگار برای جامعه تبدیل شود.

تفاهم‌نامه همکاری برای تدوین نظام پویای مدیریت دارایی‌های فکری این تفاهم‌نامه که امروز میان علیرضا رفیعی، مدیرعامل ایرانسل و محمدصادق آزمندیان، مدیرکل دفتر حمایت از مالکیت صنعتی، دانش سنتی و منابع ژنتیک وزارت دادگستری و رئیس مرکز ملی آموزش مالکیت فکری ایران به امضا رسید، دو طرف در زمینه تدوین نظام پویای مدیریت دارایی‌های فکری ایرانسل، شامل شناسایی، ارزیابی، ثبت، تجاری‌سازی و پایش مستمر اموال فکری و همچنین طراحی و اجرای نرم‌افزار جامع مدیریت این دارایی‌ها همکاری می‌کنند. براساس این تفاهم‌نامه، دو طرف در زمینه تدوین نظام پویای مدیریت دارایی‌های فکری ایرانسل، شامل شناسایی، ارزیابی، ثبت، تجاری‌سازی و پایش مستمر اموال فکری و همچنین طراحی و اجرای نرم‌افزار جامع مدیریت این دارایی‌ها، همکاری می‌کنند. از دیگر محورهای این همکاری توسعه ظرفیت‌های مدیریت مالکیت فکری در زیست‌بوم نوآوری کشور، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور، تولید و انتشار محتوای آموزشی و چندرسانه‌ای در حوزه مالکیت فکری و برگزاری دوره‌های آموزشی ملی و بین‌المللی است. این همکاری با هدف تسهیل تعاملات میان بخش دولتی و خصوصی، شناسایی و حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط موفق در زمینه مدیریت دارایی‌های فکری و ارتقای توان رقابتی صنعت ارتباطات و فناوری‌اطلاعات کشور، انجام می‌شود. گفتنی است به‌منظور اجرای مفاد این تفاهم‌نامه، کمیته‌ای مشترک متشکل از نمایندگان ایرانسل و وزارت دادگستری تشکیل می‌شود که به‌صورت دوره‌ای جلسات خود را برگزار کرده و بر اجرای برنامه‌ها نظارت دارند. ایرانسل به عنوان اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، همواره با رویکرد نوآوری و توسعه فناوری‌های نوین، در مسیر حمایت از اقتصاد دانش‌بنیان و ارتقای زیست‌بوم نوآوری کشور گام برمی‌دارد.

انتهای پیام/