رشد هشت‌درصدی درآمد شهریورماه؛

آسیاتک ۳۴۰ میلیارد تومان درآمد کسب کرد

آسیاتک در شهریور اخیر درآمدی بالغ بر ۳۴۰ میلیارد تومان کسب کرد که نسبت به مرداد رشد هشت‌درصدی داشته که بخش عمده آن حاصل از فروش خدمات اینترنت است.

به گزارش روابط عمومی شرکت انتقال داده‌های آسیاتک، این شرکت در ماه گذشته درآمدی بالغ بر ۳۴۰ میلیارد تومان کرد.  

درآمد خدمات اینترنت، کماکان در صدر

بیش‌از ۱۸۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از این درآمد، مربوط به  فروش خدمات اینترنت است. این عدد نسبت به ماه گذشته حدود پنج میلیارد تومان رشد داشته است. بیشترین سهم درآمد آسیاتک در شهریور همچون ماه‌های دیگر سال جاری حاصل از فروش خدمات اینترنت است. 

رشد ۱۳ درصدی درآمد خدمات فناوری اطلاعات

البته این رشد تنها به بخش خدمات اینترنت محدود نشده و درآمد حاصل از خدمات فناوری اطلاعات نیز نسبت به مرداد رشد ۱۳ درصدی را تجربه کرد. به این ترتیب، ۱۳۳ میلیارد تومان از کل درآمد آسیاتک در پایان تابستان، حاصل از ارائه خدمات فناوری اطلاعات آسیاتک است.

درآمد حاصل از فروش کالا در شهریور نیز با رشد ۱۸ درصدی به بیش از ۲۲ میلیار تومان رسیده است.

مجموع درآمد آسیاتک نیز نسبت به ماه گذشته که ۳۱۶ میلیارد تومان ثبت شده بود، رشدی معادل ۸ درصد داشته است. به‌علاوه، مجموع درآمد آسیاتک در نیمه نخست سال جاری بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است.

