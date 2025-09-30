در جلسه‌ مشترک مدیرعامل ایران‌کیش، معاون عملیات شرکت و مدیران سرپرستی بانک تجارت استان اردبیل ابتدا گزارشی از عملکرد یک‌ساله شرکت ایران‌کیش ارائه و همچنین برنامه‌های آتی شرکت تا پایان سال تبیین شد و موضوعاتی درباره پشتیبانی سرویس‌دهی و بازاریابی مورد بحث قرار گرفت.

همچنین در این جلسه، جزییاتی از دو رویداد مهم پیش‌رو یعنی جشنواره «باران تراکنش» ایران‌کیش و جشنواره «تسهیلات ممتاز» بانک تجارت تشریح و هماهنگی‌های لازم برای اثربخشی بیشتر این دو رویداد در میان کسب و کارها و مشتریان بانک تجارت در این زمینه انجام گرفت.

مدیرعامل و معاون عملیات شرکت ایران کیش، در سفر استانی به اردبیل ؛ نشستی نیز با مدیر دفتر شرکت در استان اردبیل ، پشتیبانان و کارشناسان ایران کیش داشتند که در این جلسه، مسائل جاری و موضوعات مرتبط با فعالیت‌های استان بررسی شد و راهکارهای عملی برای بهبود روند همکاری‌ها ارائه گردید.