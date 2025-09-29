سه ماه اینترنت تخفیفی برای مشترکین تازهوارد رایتل
شرکت خدمات ارتباطی رایتل بهمنظور خوشامدگویی و در راستای حمایت از مشترکین جدید، از ارائه بستههای اینترنت با تخفیفهای ویژه در سه ماه نخست، خبر داد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی رایتل، بر اساس این طرح، مشترکین جدید سیمکارتهای اعتباری و دائمی این اپراتور تلفن همراه و همچنین آندسته از عزیزانی که قصد خرید سیمکارت رایتل را دارند، میتوانند در سه ماه نخست پس از ثبتنام و فعالسازی، از تخفیفهای ویژه بر روی بستههای اینترنت پرسرعت بهرهمند شوند.
بستههای ارائهشده شامل اینترنت در حجمهای مختلف و مکالمه بوده و خرید و فعالسازی این بستهها از طریق کد دستوری #227*، اپلیکیشن یا سامانه رایتلمن امکانپذیر است. بستههای ویژه تخفیفی نهتنها هزینههای ارتباطی مشترکین تازهوارد را کاهش میدهند، بلکه با کیفیت بالای سرویسها، تجربهای پایدار و لذتبخش از ارتباطات دیجیتال فراهم میکنند.
مشترکینی هم که بیش از سه ماه از سیمکارت رایتل استفاده کردهاند، همچنان مشمول تخفیفهای جذاب رایتل هستند که بهصورت هفتگی در بخش پیشنهادات ویژه اپلیکیشن رایتلمن قرار داده میشود.
یکی از ویژگیهای برجسته این شرکت خدمات ارتباطی، ارائه خدمات با بهصرفهترین قیمتها و تنوع در حجم و مدت زمان بستهها است.
بستههای رایتل از لحاظ مناسب بودن حجم آنها بهگونهای طراحی شدهاند که پاسخگوی نیازهای متنوع کاربران باشند؛ از بستههای اینترنت پرسرعت با حجمهای مختلف برای وبگردی، شبکههای اجتماعی، سرگرمی و تماشای فیلم و آموزش آنلاین تا بستههای مکالمه مقرونبهصرفه برای تماسهای درون و برونشبکه. این تنوع به مشترکین امکان میدهد بستهای کاربردی متناسب با نیاز و سبک زندگی خود انتخاب کنند.
