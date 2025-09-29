اختلاف چشمگیر با قیمت فروش

ایلنا: قیمت آیفون ۱۷ پرو مکس از ۱,۱۹۹ دلار شروع می‌شود؛ اما برآورد تحلیلگران نشان می‌دهد که مجموع هزینه‌ی قطعات به‌کاررفته در آن تنها حدود ۴۱۰ دلار است.

قطعاتی مانند دوربین، تراشه، مودم و نمایشگر گران‌ترین بخش‌های آیفون (و معمولاً هر گوشی دیگری) هستنند که در مجموع بیش از سه‌چهارم هزینه‌های تولید گوشی را تشکیل می‌دهند.

شاسی ۲۰٫۷۹ دلار و باتری ۴٫۱۰ دلار قیمت دارد. قیمت فضای ذخیره‌سازی ۲۵۶ گیگابایتی آیفون ۱۷ پرو مکس به ۲۰٫۵۹ دلار می‌رسد.

رم آیفون ۱۷ پرو مکس ۲۱٫۸۰ دلار و مودم اختصاصی C1 آیفون ۹۰ دلار قیمت دارد. هزینه‌ی نمایشگر، پردازنده و ماژول دوربین هرکدام به‌ترتیب ۸۰، ۹۰٫۸۵ و ۸۰ دلار برای اپل تمام می‌شود که مجموع هزینه‌ی تولید هر واحد را به ۴۰۸٫۱۳ دلار می‌رساند.

سهم باقی‌مانده‌ی این ۴۱۰ دلار صرف مونتاژ، تحقیق و توسعه، نرم‌افزار، بازاریابی، توزیع و حاشیه‌ی سود خرده‌فروشی می‌شود؛ عواملی که مدل درآمدی اپل را قدرتمند نگه می‌دارند.

حدود ۷۹۰ دلار از قیمت آیفون ۱۷ پرو مکس، برای پوشش تمام هزینه‌های پنهان و در نهایت، سودآوری اپل است. بنابراین ارزش واقعی آیفون نه در قطعات خام، بلکه در بازاریابی و نوآوری این شرکت نهفته است که آیفون را به محصولی نمادین تبدیل می‌کند

انتهای پیام/