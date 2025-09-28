سهگانه کُریگیم، سالن اختصاصی همراه اول در الکامپ 1404 را پرشور کرد
مجموعه کریگیم در الکامپ ۱۴۰۴ با معرفی سه بازی تازه از «هزاردزدان» استراتژیک تا «شبیهخوان» مذهبی و «ریولا» آموزشی، سالن همراه اول را به محلی برای تجربه سرگرمیهای متنوع دیجیتال تبدیل کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، بیستوهشتمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) از ۳ مهر 1404 در نمایشگاههای بینالمللی تهران آغاز به کار کرد و امروز 6 مهر به کار خود پایان داد؛ اپراتور اول تلفن همراه کشور نیز به این بهانه با حضور در سالن اختصاصی ۳۵ همچون سالهای گذشته جدیدترین سرویسهای خود را معرفی کرد.
در قسمت «زندگی دیجیتال» سالن اختصاصی همراه اول، کریگیم به عنوان بازوی تولید و انتشار بازیهای دیجیتال اپراتور اول تلفن همراه، جدیدترین بازیهای خود را در معرض نمایش بازدیدکنندگان قرار داد و سه بازی «هزاردزدان»، «شبیهخوان» و «ریولا» توسط این مجموعه معرفی شدند.
«هزاردزدان» که بیش از ۵۰۰ هزار پلیر دارد، یک بازی استراتژی الهامگرفته از اساطیر قصههای «هزار و یک شب» است که کاربران آنلاین در آن به دزدی طلا از گروههای یکدیگر میپردازند.
«شبیهخوان» یک کارائوکه مجازی برای استعدادهای خوانندگی نواهای مذهبی است که کاربران در آن به اجرای نواهای مذهبی و رقابت براساس توانایی خواندن میپردازند.
«ریولا» نیز یک بازی آموزشی برای یادگیری ریاضی دوره اول دبستان است.
با توجه به استقبال نوجوانان از الکامپ ۱۴۰۴، این رویداد فرصتی برای معرفی تازهترین محصولات دیجیتال و تجربه نوآوریهای اپراتورها و شرکتهای فناوری در زمینه نسل جوان بود.