رئیس رگولاتوری از غرفه ایرانسل در نمایشگاه الکامپ بازدید کرد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایرانسل، مهندس حمید فتاحی جانشین وزیر و رئیس رگولاتوری و هیئت همراه، امروز ۶ مهرماه ۱۴۰۴، از بیست‌وهشتمین نمایشگاه الکامپ، همراه با مهندس علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل، از بخش‌های مختلف غرفه ایرانسل بازدید کردند.

رئیس رگولاتوری ضمن تقدیر از تلاش‌ها و اقدامات ایرانسل با محوریت تحول دیجیتال و هوش مصنوعی، افزود: نوآوری‌های ایرانسل در حوزه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های ارتباطی، گام‌های بلندی در جهت تحقق دولت هوشمند و آینده هوشمند ایران برداشته است.

مدیرعامل ایرانسل، در این بازدید به ارائه توضیحاتی در مورد اقدامات ایرانسل با محوریت اقتصاد دیجیتال، تحول دیجیتال و هوش مصنوعی پرداخت و گفت: ما در ایرانسل با افتخار در مسیر توسعه زیرساخت‌های دیجیتال کشور حرکت می‌کنیم و با سرمایه‌گذاری گسترده در فناوری‌های نوین مانند 5G، اینترنت اشیا و پلتفرم‌های دیجیتال، تلاش داریم تا تجربه‌ای متفاوت و پایدار برای مشتریان فراهم کنیم.

حضور ایرانسل در الکامپ بیست و هشتم

بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ)، ظهر پنج‌شنبه سوم مهرماه ۱۴۰۴، با حضور دکتر ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری‌اطلاعات، مهندس حمید فتاحی جانشین وزیر در امور ارتباطات و معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری)، دکتر ‌محسن صدر معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری‌اطلاعات، مهندس میثم عابدی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، دکتر وحید یزدانیان رییس پژوهشگاه فضایی ایران، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مجلس شورای اسلامی، دکتر علی حکیم‌جوادی رئیس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، فعالان حوزه فاوا، دکتر بهزاد اقبال‌خواه رئیس هیئت‌مدیره ایرانسل و مهندس علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل، در غرفه اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، این نمایشگاه افتتاح و نخستین پروفایل رسمی eSIM ایران، به‌صورت رسمی فعال شد.

ایرانسل با شعار «جریان‌ساز آینده هوشمند» در بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ ۱۴۰۴ حضور دارد و آخرین محصولات و دستاوردهای خود را با تمرکز بر حوزه‌های اصلی اقتصاد دیجیتال، از جمله زیرساخت ارتباطی، توانمندسازی کسب‌وکارها و ارائه محصولات و خدمات دیجیتال برای تحقق تحول دیجیتال و دولت هوشمند به بازدیدکنندگان، به‌ویژه جوانان علاقه‌مند به فناوری، ارائه می‌دهد.

همچنین ایرانسل، با تمرکز بر استراتژی کلان خود در حرکت از اپراتور ارتباطی (Telco) به شرکت فناوری (Techco)، طیفی گسترده از خدمات و نوآوری‌ها را در غرفه خود معرفی می‌کند.

در غرفه ایرانسل، سرویس‌هایی مانند اینترنت خانگی نسل پنجم (5G-FWA)، اینترنت پرسرعت فیبرنوری (FTTx)، اپلیکیشن‌ها و خدمات دیجیتال از جمله «ایرانسل‌من»، کیف پول «جیب‌جت»، تلویزیون اینترنتی «لنز»، سامانه «یلونام» و سرویس‌های یلو، در اختیار بازدیدکنندگان قرار می‌گیرد.

همچنین سیم‌کارت‌های ۰۹۰۰، پرتال حراج شماره‌های رند و بازارگاه ایرانسل معرفی می‌شوند. مشترکان ایرانسل می‌توانند در این نمایشگاه با مراجعه به غرفه پشتیبانی، مشکلات احتمالی خود را مطرح و پیگیری کنند. بخش ویژه پشتیبانی از مشترکان ناشنوا، «شایا»، شبکه ارتباطی یکپارچه ایرانسل و «یارا»، چت‌بات و ویس‌بات هوشمند فارسی ایرانسل از دیگر بخش‌های غرفه است.

همچنین شرکت‌های مرتبط با ایرانسل از جمله گروه اسنپ و ویستامدیا نیز در کنار ایرانسل، در نمایشگاه الکامپ حضور دارند.

راهکارهای پیشرفته ایرانسل برای صنایع، شامل اینترنت اشیای صنعتی، مرکز تماس ابری، زیرساخت ابری، سامانه مدیریت ناوگان، واقعیت مجازی و کشاورزی هوشمند در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

بخشی از غرفه ایرانسل نیز به موضوعاتی مانند پایداری و سرمایه‌گذاری اجتماعی و معرفی دوره‌های آموزشی آکادمی ایرانسل، اختصاص پیدا کرده است. بازدیدکنندگان از غرفه ایرانسل در نمایشگاه می‌توانند با کارشناسان منابع انسانی، به صورت مستقیم گفت‌وگو کنند و با آخرین فرصت‌های شغلی ایرانسل آشنا شوند.

در راستای حمایت از اکوسیستم نوآوری کشور، ایرانسل با پشتیبانی از رویدادهای «الکام‌پیچ» و «الکام‌تاکس»، فرصتی ویژه برای ارائه و رشد ایده‌های استارتاپی فراهم کرده است. هلدینگ ویستا، بازوی سرمایه‌گذاری ایرانسل، با هدف توسعه زیست‌بوم نوآوری، از تیم‌های برتر حمایت می‌کند.

ایرانسل از ۳ تا ۶ مهرماه ۱۴۰۴، در سالن ۳۸ محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، میزبان علاقه‌مندان بود.

انتهای پیام/