خبرگزاری کار ایران
English العربیه
بازدید معاون رئیس جمهور از خدمات شرکت ایران کیش در نمایشگاه الکامپ
دکتر زهرا بهروزآذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از خدمات شرکت ایران‌کیش که در نمایشگاه الکامپ ارایه شده است، بازدید کرد.

در جریان این بازدید، مریم قدس گلشن معاون توسعه محصول و نوآوری و سینا علی محمدی مدیریت برند و تبلیغات ایران کیش، به معرفی سرویس‌های جدید این شرکت و بخصوص خدمات اپلیکیشن پات‌لایف پرداختند.

زهرا بهروز آذر همچنین در گفتگو با روابط عمومی ایران‌کیش در پاسخ به این سوال که معاونت ریاست جمهوری چه اقداماتی در راستای توانمند سازی زنان کارآفرین یا فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال داشته است و آیا تسهیلات مالی خاصی در این زمینه اختصاص یافته است گفت: یکی از مهم‌ترین محورهای کاری ما در حوزه زنان، موضوع کارآفرینی و اشتغال است؛ به‌ویژه در حوزه‌های نوینی مانند اقتصاد دیجیتال که ظرفیت بسیار بالایی برای حضور فعال و مؤثر زنان دارد. ما در این زمینه چند گام اساسی برداشته‌ایم.

وی افزود: امسال برای نخستین بار، تسهیلات تکلیفی پیش‌بینی‌شده در بودجه کشور با هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده در اختیار زنان قرار می‌گیرد. این تسهیلات به‌ویژه با اولویت زنان سرپرست خانوار طراحی شده است تا بتواند پشتوانه‌ای جدی برای تقویت توان اقتصادی آنان باشد. اما نگاه ما صرفاً محدود به اعطای وام یا تسهیلات نیست؛ بلکه تلاش کرده‌ایم این منابع مالی را به برنامه‌های اشتغال‌زایی و کارآفرینی زنان گره بزنیم.

