به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، محمدامین آقامیری دبیر شورای‌عالی فضای مجازی با حضور در بیست و هشتمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) از بخش‌های مختلف سالن اختصاصی همراه اول بازدید کرد.

در جریان این بازدید، «دستگاه‌های خودکاربری» همراه اول معرفی شد؛ تجهیزاتی که امکان انجام خدماتی مانند خرید اولین سیم‌کارت، تغییر مالکیت، رسیدگی به موارد مفقودی و سایر امور مرتبط با سیم‌کارت را بدون نیاز به حضور نیروی انسانی در دفاتر خدمات فراهم می‌کند.

این دستگاه‌ها با بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته احراز هویت طراحی شده‌اند تا دقت فرایندها افزایش یابد، زمان ارائه خدمات کاهش پیدا کند و هزینه‌ها بهینه شود. موضوعات مرتبط با رگولاتوری و الزامات قانونی این دستگاه‌ها نیز در جریان بازدید مطرح شد.

همچنین خدمات «سیم‌کارت گردشگران» در بدو ورود به کشور و توسعه «eSIM» از دیگر موضوعاتی بود که در این بازدید مورد تأکید قرار گرفت تا دسترسی مسافران ورودی به کشور به خدمات ارتباطی تسهیل شود.

«آقامیری» در ادامه از تجهیزات هوشمندسازی انرژی و سامانه‌های تفکیک مصرف برق هر واحد ساختمان نیز بازدید کرد.

بیست‌وهشتمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) از ۳ تا ۶ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در حال برگزاری است و همراه اول نیز همچون سال‌های گذشته با حضوری گسترده در سالن اختصاصی ۳۵، تازه‌ترین دستاوردها و نوآوری‌های خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده است.

