بازدید رییس سازمان اداری و استخدامی کشور از غرفه همراه اول؛ سامانه هوشمند مصاحبه آنلاین معرفی شد

به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، همزمان با سومین روز از برگزاری نمایشگاه الکامپ 1404، علاءالدین رفیع‌زاده معاون رییس‌جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی کشور از سالن اختصاصی همراه اول در نمایشگاه بین‌المللی تهران بازدید و با مدیران اپراتور اول تلفن همراه کشور از نزدیک گفت‌وگو کرد.

در جریان این بازدید، سامانه هوشمند تحلیل رزومه و مصاحبه آنلاین همراه اول در بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ نیز ارائه و معرفی شد؛ رفیع‌زاده ضمن آشنایی با امکانات این سامانه، بهره‌گیری از چنین فناوری‌هایی را اقدامی مؤثر در تحول نظام استخدامی کشور دانست.

این سامانه با تکیه بر فناوری‌های نوین هوش مصنوعی، امکان تحلیل دقیق رزومه‌های شغلی و ارزیابی داوطلبان را متناسب با ساختار و نیاز هر سازمان فراهم می‌کند. یکی از قابلیت‌های ویژه این محصول، استفاده از آواتار هوش مصنوعی در فرآیند مصاحبه است؛ ابزاری که با طرح پرسش‌های تخصصی و شخصی‌سازی‌شده، تجربه‌ای نوین و استاندارد برای مصاحبه‌های شغلی رقم می‌زند.

کاربرد این سامانه می‌تواند به سازمان‌ها کمک کند تا فرآیند جذب و استخدام را با دقت، شفافیت و سرعت بیشتری انجام دهند و در عین حال، ارزیابی منصفانه‌تری از توانمندی‌های داوطلبان به دست آورند.

همچنین در این بازدید، راهکار مدیریت هوشمند مصرف انرژی به‌عنوان یکی از پروژه‌های کلان همراه اول در مسیر تحول دیجیتال معرفی شد. مجموعه راهکارهایی که با بهره‌گیری از ابزارها و تجهیزات بومی، امکان پایش لحظه‌ای و شفاف‌سازی کامل مصرف انرژی را فراهم می‌کند. رفیع‌زاده با استقبال از این طرح گفت: ما آماده‌ایم این مگاپروژه را به‌صورت پایلوت در سازمان خود اجرایی کنیم.

انتهای پیام/