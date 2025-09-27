خبرگزاری کار ایران
لپ‌تاپی با تمرکز بر هوش مصنوعی وارد بازار می‌شود

لپ‌تاپی با تمرکز بر هوش مصنوعی وارد بازار می‌شود
شرکت Humain (عمدتاً فعال در حوزه هوش مصنوعی) همراه با کوالکام از لپ‌تاپ نوآورانه‌ای به نام Humain Horizon Pro رونمایی کرد.

به گزارش ایلنا؛ در کنفرانس Snapdragon 2025، شرکت Humain (عمدتاً فعال در حوزه هوش مصنوعی) همراه با کوالکام از لپ‌تاپ نوآورانه‌ای به نام Humain Horizon Pro رونمایی کرد؛ دستگاهی که برای پردازش هوش مصنوعی و تعامل با مدل‌های زبانی محلی طراحی شده است. 

ترکیبی از سخت‌افزار پیشرفته و سیستم عامل AI-محور

این لپ‌تاپ بر پایه پردازنده Snapdragon X Elite ساخته شده و سیستم‌عامل جدیدی به نام Humain One OS دارد که بر پایه ویندوز روی آرم طراحی شده تا تجربه‌ای یکپارچه در کار با مدل‌های هوش مصنوعی فراهم کند. 

در داخل آن، از مدل زبانی «ALLAM» با تمرکز بر زبان عربی بهره می‌برد؛ این دستگاه همچنین از حافظه رم تا ۳۲ گیگابایت، حافظه SSD تا ۱ ترابایت و نمایشگر OLED با مصرف انرژی پایین پشتیبانی می‌کند. 

شرکت سازنده تأکید کرده است که هدف استفاده تجاری و سازمانی است و در آینده برای مصرف‌کنندگان نیز عرضه خواهد شد. 

