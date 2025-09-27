به گزارش ایلنا؛ شرکت سیسکو از ابزار نرم‌افزاری جدیدی رونمایی کرده است که امکان یکپارچه‌سازی کامپیوترهای کوانتومی مختلف را به عنوان یک «ابر کوانتومی» فراهم می‌کند؛ هدف اصلی این پروژه، ساده‌سازی توسعه برنامه‌های کوانتومی مستقل از سخت‌افزار است.

زیرساخت شبکه‌ای برای کوانتوم؛ برداشتی نو از اتصال ماشینی

این نرم‌افزار قادر است مسئله‌های محاسباتی کوانتومی را تحلیل کرده، آنها را به بخش‌هایی تقسیم کند و هر بخش را به ماشین کوانتومی مناسب با تکنولوژی خاصی اختصاص دهد.

به بیان دیگری، توسعه‌دهندگان می‌توانند بدون اینکه به جزئیات فنی هریک از ماشین‌های کوانتومی واقف باشند، روی منطق برنامه‌هایشان تمرکز کنند. سیسکو این ابزار را هفته آینده منتشر خواهد کرد.

هدف اصلی این پروژه، کاهش پیچیدگی تعامل با دستگاه‌های کوانتومی متنوع و تسهیل پذیرش عمومی‌تر محاسبات کوانتومی است.

