خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

یکپارچه‌سازی ابر کوانتومی: گامی به سمت عصر محاسبه فراگیر؛

سیسکو نرم‌افزاری برای اتصال ابر کوانتومی معرفی کرد

سیسکو نرم‌افزاری برای اتصال ابر کوانتومی معرفی کرد
کد خبر : 1692223
لینک کوتاه کپی شد.

شرکت سیسکو از ابزار نرم‌افزاری جدیدی رونمایی کرده است که امکان یکپارچه‌سازی کامپیوترهای کوانتومی مختلف را به عنوان یک «ابر کوانتومی» فراهم می‌کند.

به گزارش ایلنا؛ شرکت سیسکو از ابزار نرم‌افزاری جدیدی رونمایی کرده است که امکان یکپارچه‌سازی کامپیوترهای کوانتومی مختلف را به عنوان یک «ابر کوانتومی» فراهم می‌کند؛ هدف اصلی این پروژه، ساده‌سازی توسعه برنامه‌های کوانتومی مستقل از سخت‌افزار است. 

زیرساخت شبکه‌ای برای کوانتوم؛ برداشتی نو از اتصال ماشینی

این نرم‌افزار قادر است مسئله‌های محاسباتی کوانتومی را تحلیل کرده، آنها  را به بخش‌هایی تقسیم کند و هر بخش را به ماشین کوانتومی مناسب با تکنولوژی خاصی اختصاص دهد. 

به بیان دیگری، توسعه‌دهندگان می‌توانند بدون اینکه به جزئیات فنی هریک از ماشین‌های کوانتومی واقف باشند، روی منطق برنامه‌هایشان تمرکز کنند. سیسکو این ابزار را هفته آینده منتشر خواهد کرد. 

هدف اصلی این پروژه، کاهش پیچیدگی تعامل با دستگاه‌های کوانتومی متنوع و تسهیل پذیرش عمومی‌تر محاسبات کوانتومی است. 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی