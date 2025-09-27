خبرگزاری کار ایران
راه‌اندازی ابررایانه اگزاسکیل اروپا/ ژوپیتر فعال شد

راه‌اندازی ابررایانه اگزاسکیل اروپا/ ژوپیتر فعال شد
اروپا رسماً ابررایانه «Jupiter» را در مرکز ابررایانه Jülich راه‌اندازی کرده است؛ سیستمی که نخستین ابررایانه اگزاسکیل اروپا به شمار می‌آید.

به گزارش ایلنا؛ اروپا رسماً ابررایانه «Jupiter» را در مرکز ابررایانه Jülich راه‌اندازی کرده است؛ سیستمی که نخستین ابررایانه اگزاسکیل اروپا به شمار می‌آید و توان پردازشی یک کویاد عملیات بر ثانیه (one quintillion operations per second) را ثبت می‌کند. 

ابررایانه‌ای در مقیاس اگزاسکیل؛ نوید پژوهش پیشرفته و خودکفایی دیجیتال

در جزئیات، «Jupiter» با معماری پیشرفته و خنک‌سازی مایع، از تراشه‌های Nvidia Grace Hopper بهره می‌برد و با همکاری شرکت Eviden، بر پایه پلتفرم BullSequana XH3000 طراحی شده است. 

طبق گزارش‌ها، این سیستم می‌تواند در زمینه‌هایی مانند مدل‌سازی آب‌وهوا، هوش مصنوعی چندزبانه، پژوهش‌های زیستی و محاسبات علمی در اروپا نقش محوری ایفا کند. 

علاوه بر این، «جupiter» یکی از کم‌مصرف‌ترین ابررایانه‌های جهان در میان دستگاه‌های برتر است و بخشی از گرمای هدررفته خود را برای تأمین گرمایش ساختمان دانشگاه Jülich استفاده می‌کند. 

