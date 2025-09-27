راهاندازی ابررایانه اگزاسکیل اروپا/ ژوپیتر فعال شد
به گزارش ایلنا؛ اروپا رسماً ابررایانه «Jupiter» را در مرکز ابررایانه Jülich راهاندازی کرده است؛ سیستمی که نخستین ابررایانه اگزاسکیل اروپا به شمار میآید و توان پردازشی یک کویاد عملیات بر ثانیه (one quintillion operations per second) را ثبت میکند.
ابررایانهای در مقیاس اگزاسکیل؛ نوید پژوهش پیشرفته و خودکفایی دیجیتال
در جزئیات، «Jupiter» با معماری پیشرفته و خنکسازی مایع، از تراشههای Nvidia Grace Hopper بهره میبرد و با همکاری شرکت Eviden، بر پایه پلتفرم BullSequana XH3000 طراحی شده است.
طبق گزارشها، این سیستم میتواند در زمینههایی مانند مدلسازی آبوهوا، هوش مصنوعی چندزبانه، پژوهشهای زیستی و محاسبات علمی در اروپا نقش محوری ایفا کند.
علاوه بر این، «جupiter» یکی از کممصرفترین ابررایانههای جهان در میان دستگاههای برتر است و بخشی از گرمای هدررفته خود را برای تأمین گرمایش ساختمان دانشگاه Jülich استفاده میکند.