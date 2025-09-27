معرفی «طرح همیاری» همراه اول در الکامپ ۱۴۰۴؛ گامی تازه در مسیر توسعه 5G
همراه اول در بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی الکامپ با معرفی «طرح همیاری»، مسیر تازهای را برای توسعه پوشش شبکه و ارائه خدمات نوین 5G سازمانی ترسیم کرد.
به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور در بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی الکامپ، «طرح همیاری» را به بازدیدکنندگان معرفی میکند. طرحی که با هدف پاسخگویی به درخواست سازمانها و برخی ساختمانها برای دسترسی به پوشش شبکه و توسعه سرویسهای مبتنی بر فناوریهای نوین طراحی شده است.
در قالب این طرح، همراه اول متناسب با شرایط جغرافیایی و ویژگیهای محل مورد تقاضا، راهکارهای Indoor و Outdoor از جمله احداث سایت جدید، ارتقای سایتهای موجود، راهکار IBS و ریپیتر را ارائه میدهد. همچنین در صورت نیاز، پروژهها میتوانند شامل توسعه خدمات سازمانی و بهرهگیری از فناوریهای روز همچون ارتباطات نسل پنجم (5G) باشند.
همراه اول با اجرای طرح همیاری، علاوه بر توسعه پوشش شبکه عمومی، امکان بهرهمندی سازمانها و صنایع از شبکههای اختصاصی (Private Network) 5Gرا نیز فراهم میکند؛ خدمتی که بهویژه برای صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، معادن و همچنین کاربردهایی چون شهرهای هوشمند، خودروهای خودران، واقعیت افزوده (AR) و واقعیت مجازی (VR) اهمیت ویژه دارد.
معرفی این طرح در الکامپ ۱۴۰۴ بیانگر آن است که برنامه و راهبرد همراه اول در مسیر توسعه اینترنت نسل پنجم در کشور، بلندمدت و با تمرکز ویژه بر تحول دیجیتال طراحی شده است؛ مسیری که میتواند نقشآفرینی این اپراتور را در هوشمندسازی صنایع ایران بیش از پیش پررنگ سازد.
این بسترسازی در پروژه همیاری، میتواند برای صنایع فعال در مناطق دور از پوشش مطلوب شبکه، راهگشای توسعه دیجیتال و افزایش بهرهوری باشد. بر بستر این خدمات، امکان ارائه سرویسهای پیشرفتهای چون PoC (بیسیم سازمانی آواک همراه اول)، پیامکهای هوشمند مکانمحور و دیگر راهکارهای سازمانی نوین نیز فراهم خواهد شد.
بازدیدکنندگان نمایشگاه امسال میتوانند از سوم تا ششم مهرماه در سالن اختصاصی ۳۵ از نزدیک با تازهترین دستاوردهای همراه اول در حوزههای راهبری تلکام و فناوریهای نوین آشنا شوند. همچنین غرفههای محیطی این اپراتور در نمایشگاه، امکان خرید مستقیم سیمکارت، مودم و گوشی تلفن همراه را برای علاقهمندان فراهم کرده است.