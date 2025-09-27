خبرگزاری کار ایران
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

معرفی راهکارهای هوشمند همراه اول برای ساختمان‌ها در الکامپ 1404

معرفی راهکارهای هوشمند همراه اول برای ساختمان‌ها در الکامپ 1404
همراه اول در بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ، مجموعه‌ای از راهکارهای نوین مبتنی بر هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء را معرفی کرده که با هدف ارتقای ایمنی و بهره‌وری ساختمان‌ها و سازمان‌های بزرگ طراحی شده است.

به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور در بیست‌وهشتمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ مجموعه‌ای از راهکارهای نوین مبتنی بر هوش مصنوعی (AI) و اینترنت اشیاء (IoT) را برای ارتقای بهره‌وری و ایمنی ساختمان‌ها و سازمان‌های بزرگ معرفی کرد.

در بخش «پارکینگ هوشمند سازمانی»، همراه اول سامانه‌ای را به نمایش گذاشته که امکان کنترل تردد خودروها، مدیریت دسترسی، ثبت هوشمند اطلاعات هویتی و تخصیص بهینه ظرفیت پارکینگ را فراهم می‌کند. این سامانه با بهره‌گیری از دوربین‌های مجهز به پردازش تصویر و فناوری RFID، وضعیت پر و خالی بودن پارکینگ را به‌صورت لحظه‌ای گزارش می‌دهد و با اتصال به سامانه‌های سازمانی و شهری، مدیریت هوشمند ترافیک و افزایش امنیت را امکان‌پذیر می‌سازد.

همچنین همراه اول در الکامپ امسال «آسانسور هوشمند» را به بازدیدکنندگان معرفی کرده است؛ سامانه‌ای هوشمند که با اتصال مستقیم کابین به شرکت‌های خدمات و پشتیبانی تعمیر آسانسور، سطح ایمنی را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. 

این راهکار با تکیه بر AI و IoT، ضمن پایش لحظه‌ای وضعیت آسانسور، امکان تعمیر و نگهداری پیش‌بینانه (Predictive Maintenance)  را فراهم می‌کند و از وقوع بسیاری از خرابی‌ها پیش از بروز حادثه جلوگیری خواهد کرد. علاوه بر این، با تحلیل داده‌های سنسورها، زمان توقف و حرکت آسانسور بهینه شده و بهره‌وری کلی ساختمان ارتقا می‌یابد.

راهکارهای هوشمند همراه اول در حوزه ساختمان با بازگشت سرمایه سریع همراه است. این ارتقا چه از منظر کاهش هزینه‌های تعمیر و نگهداری و چه در بعد تحول دیجیتال و افزایش راندمان کاری و زمانی کارکنان محسوس است. این سرویس‌ها قابلیت سفارشی‌سازی گسترده برای صنایع و سازمان‌های مختلف دارند و می‌توانند بخشی کلیدی از معماری شهرها و ساختمان‌های هوشمند آینده ایران باشند.

بازدیدکنندگان نمایشگاه الکامپ می‌توانند از سوم تا ششم مهرماه با حضور در سالن اختصاصی ۳۵، از نزدیک با تازه‌ترین دستاوردهای همراه اول در حوزه‌های راهبری تلکام و فناوری‌های نوین آشنا شوند. همچنین غرفه‌های محیطی این اپراتور در نمایشگاه، امکان خرید مستقیم سیم‌کارت، مودم و گوشی تلفن همراه را نیز برای علاقه‌مندان فراهم کرده است.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
