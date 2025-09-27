ثبت سرعت ۲.۹ گیگابیتی 5G همراه اول در بیرجند
همزمان با سفر وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به خراسان جنوبی برای بهرهبرداری از پروژههای ارتباطی، همراه اول از سایت جدید 5G خود رونمایی کرد و سرعت ۲۹۲۲ مگابیتبرثانیه را به ثبت رساند.
به گزارش مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، آیین افتتاح پروژههای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی، روز شنبه، ۵ مهر ۱۴۰۴ با حضور سیدستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار خراسان جنوبی، جمعی از معاونان وزیر ارتباطات، نمایندگان مجلس، مدیران و فعالان اقتصادی استان، نمایندگان اپراتورهای تلفن همراه در بیرجند برگزار و ۶۱ پروژه ارتباطی به ارزش بیش از ۴۹۰۰ میلیارد ریال بهصورت ویدیویی افتتاح شد.
در جریان این مراسم، همراه اول از راهاندازی سایت 5G مرکز مخابراتی انقلاب بیرجند و همچنین تجهیز و ارتقاء ۱۷ سایت نسل چهارم و ۱۲ تعویض دکل در خراسان جنوبی به ارزش ۱۵۷۰ میلیارد ریال خبر داد.
اپراتور اول ارتباطی کشور همچنین سایت 2G/4G روستای اسفهرود از توابع بیرجند را بهرهبرداری کرد. با بهرهبرداری از سایت روستای اسفهرود، تعداد سایتهای USO همراه اول در خراسان جنوبی به ۲۴۲ و شمار روستاهای تحت پوشش استان به ۳۰۳ عدد رسید.
همچنین در بخشی از این مراسم به دستور وزیر ارتباطات، تست سرعت سایت جدید 5G همراه اول در بیرجند انجام و سرعت 2922 مگابیتبرثانیه به ثبت رسید.
وزیر ارتباطات در این مراسم از تلاشهای همراه اول در دو بخش توسعه ارتباطات روستایی و همچنین توسعه فناوری 5G قدردانی کرد.
گفتنی است همراه اول از آغاز طرح USO در کشور تاکنون با تجهیز و بهرهبرداری از ۶۷۵۰ سایت ارتباطی، دسترسی ۷۹۹۵ روستا را به اینترنت پرسرعت فراهم کرده است.