در جریان این مراسم، همراه اول از راه‌اندازی سایت 5G مرکز مخابراتی انقلاب بیرجند و همچنین تجهیز و ارتقاء ۱۷ سایت نسل چهارم و ۱۲ تعویض دکل در خراسان جنوبی به ارزش ۱۵۷۰ میلیارد ریال خبر داد.

اپراتور اول ارتباطی کشور همچنین سایت 2G/4G روستای اسفهرود از توابع بیرجند را بهره‌برداری کرد. با بهره‌برداری از سایت روستای اسفهرود، تعداد سایت‌های USO همراه اول در خراسان جنوبی به ۲۴۲ و شمار روستاهای تحت پوشش استان به ۳۰۳ عدد رسید.

همچنین در بخشی از این مراسم به دستور وزیر ارتباطات، تست سرعت سایت جدید 5G همراه اول در بیرجند انجام و سرعت 2922 مگابیت‌برثانیه به ثبت رسید.

وزیر ارتباطات در این مراسم از تلاش‌های همراه اول در دو بخش توسعه ارتباطات روستایی و همچنین توسعه فناوری 5G قدردانی کرد.

گفتنی است همراه اول از آغاز طرح USO در کشور تاکنون با تجهیز و بهره‌برداری از ۶۷۵۰ سایت ارتباطی، دسترسی ۷۹۹۵ روستا را به اینترنت پرسرعت فراهم کرده است.