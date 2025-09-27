اسنپ‌پرو، سرویس اشتراک حرفه‌ای سوپراپ اسنپ، اکنون با بیش از یک میلیون کاربر در ۲۹ شهر کشور فعال است و بنا بر اعلام معاون بازاریابی گروه اسنپ، می‌تواند تا سقف ۵ میلیون تومان در هزینه‌های ماهانه کاربران صرفه‌جویی ایجاد کند.

بیش از یک میلیون کاربر، مشترک اسنپ‌پرو

میثم ملاشریفی، معاون بازاریابی گروه اسنپ، درباره‌ وضعیت کنونی اسنپ‌پرو می‌گوید: «امروز بیش از یک میلیون نفر مشترک اسنپ‌پرو هستند و این عدد نشان می‌دهد که این سرویس توانسته جایگاه خود را در میان کاربران پیدا کند. هدف ما این است که گروه‌های بیشتری از کاربران با مزایای اسنپ‌پرو آشنا شوند و تجربه‌ متفاوتی از خدمات سوپراپ داشته باشند. در سرویس‌های مشابه جهانی مانند اوبر از ۱۷۱ میلیون کاربر فعال ۳۶ میلیون نفر از اوبر وان یا اشتراک حرفه‌ای اوبر استفاده می‌کنند و این عدد نشان می‌دهد که اسنپ‌پرو هم‌چنان ظرفیت رشد دارد.»

ملاشریفی با اشاره به این که کاربران اسنپ‌پرو می‌توانند تا سقف ۵ میلیون تومان در ماه هزینه‌های خود را کاهش دهند، می‌گوید: «چنین قابلیتی به‌ویژه برای افرادی که به‌طور مداوم از خدمات آنلاین استفاده می‌کنند، می‌تواند تفاوت ملموسی در هزینه‌های ماهانه ایجاد کند. کاربران این سرویس از ابتدای آغاز به‌کار آن تا امروز در مجموع بیش از هزار و ۷۱۵ میلیارد تومان در هزینه‌های خود در ۵ سرویس خودرو، غذا، سوپرمارکت تحویل فوری، فروشگاه و پزشک و مشاور صرفه‌جویی کرده‌اند؛ رقمی که تصویر ملموسی از تاثیر این پلتفرم بر زندگی روزمره میلیون‌ها کاربر ارائه می‌کند.»

به گفته‌ ملاشریفی: «بخش بزرگی از جامعه‌ کاربران اسنپ هنوز به اسنپ‌پرو نپیوسته‌اند و ظرفیت رشد این سرویس بسیار بالاست. کمپین «پرو حالش رو ببر» که از ۲۲ شهریور شروع شده‌است و تا ۴ مهر ادامه دارد، دقیقاً بر همین نقطه متمرکز است و تلاش می‌کند مسیر کاربران را برای عضویت در اشتراک پرو هموارتر کند.»

تخفیف‌ها و مزایای متنوع برای صرفه‌جویی در هزینه‌های روزانه

اسنپ‌پرو که به‌عنوان سرویس اشتراک حرفه‌ای سوپراپ اسنپ در ۱۴۰۲ معرفی شد، اکنون توانسته جایگاه ویژه‌ای میان کاربران پیدا کند. این سرویس به کاربران امکان می‌دهد در استفاده روزمره از خدمات سوپراپ، از مزایای مالی متعددی بهره‌مند شوند. بر اساس اعلام اسنپ، مشترکان پرو می‌توانند از تخفیف در سفرهای درون‌شهری بهره‌مند شوند و هزینه سفرهای روزانه خود را کاهش دهند. همچنین در سرویس‌های سفارش غذا و سوپرمارکت از ارسال رایگان یا ارزان‌تر استفاده کنند. افزون‌بر این، مشترکان می‌توانند از مشاوره پزشکی و روانشناسی با تخفیف استفاده کنند که تنها مختص به اسنپ‌پرو است و سرویس‌های مشابه جهانی این امکان را ندارند.

تجربه‌های جهانی اشتراک‌های پرو

در خاورمیانه، سوپراپ کریم با «کریم پلاس» خدمات مشابهی ارائه می‌دهد؛ مثل بازگشت نقدی، ارسال رایگان غذا و سوپرمارکت و تخفیف در خدمات و تعمیرات در منزل و استفاده از دوچرخه. البته امکانات این سرویس اشتراکی در هر کشور متفاوت است و قیمت‌ها هم بسته به منطقه تغییر می‌کند. سوپراپ طلبات که در کشورهای کویت، بحرین، عمان، اردن، قطر، مصر، عراق و امارات متحده عربی فعال است، با «طلبات پرو» امکان ارسال رایگان نامحدود از رستوران‌ها و سوپرمارکت‌ها را فراهم کرده و تخفیف‌های ویژه «طلبات مارت» را ارائه می‌دهد.

«اوبر وان» هم با هزینه ۹.۹۹ دلار در ماه یا ۹۶ دلار در سال، ارسال رایگان غذا و سوپرمارکت، تخفیف در سفرها و بازگشت نقدی ارائه می‌دهد و در بیش از ۶۰۰ شهر فعال است. «لیفت پینک» هم در ایالات‌ متحده آمریکا و کانادا با همان قیمت ماهانه، تخفیف سفر، اولویت در سوار کردن مسافر و دسترسی به دوچرخه و اسکوتر با نرخ ویژه را فراهم می‌کند.

فعال‌سازی اشتراک اسنپ‌پرو

مشترکان اسنپ‌پرو به پیشنهادها و تخفیف‌های ویژه در فروشگاه‌های پرو دسترسی دارند و در نهایت از پشتیبانی اختصاصی هم بهره‌مند می‌شوند و تجربه‌ای سریع‌تر و آسان‌تر از خدمات سوپراپ اسنپ خواهند داشت.

فرآیند خرید و فعال‌سازی اشتراک اسنپ‌پرو ساده است؛ کافی است کاربران وارد صفحه‌ اصلی سوپراپ شوند، گزینه‌ «اسنپ‌پرو» را انتخاب و یکی از بسته‌های یک‌ماهه، سه‌ماهه یا شش‌ماهه را فعال کنند. مزایا و تخفیف‌ها بلافاصله پس از خرید در حساب کاربر فعال می‌شوند.

