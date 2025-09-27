توافقنامه ایرانسل و شرکت فولاد آلیاژی برای اجرای پروژه هوشمندسازی
با هدف «طراحی، پیادهسازی و اجرای پروژه هوشمندسازی و تحول دیجیتال» و «طراحی و احداث سایت ارتباطی» در شرکت فولاد آلیاژی ایران، دو توافقنامه همکاری میان ایرانسل و این شرکت، امضا شد.
به گزارش روابط عمومی ایرانسل، همزمان با سومین روز از بیستوهشتمین نمایشگاه الکامپ، امروز شنبه ۵ مهرماه ۱۴۰۴، در مراسمی با حضور دکتر محسن مصطفیپور مدیرعامل و عضو هیئتمدیره فولاد آلیاژی ایران و مهندس علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل، دو توافقنامه همکاری میان دو شرکت، در زمینه استفاده از راهکارهای سازمانی ایرانسل برای تحقق هوشمندسازی و تحول دیجیتال در صنایع و طراحی و احداث سایت ارتباطی، به امضا رسید.
براساس مفاد توافقنامه امضا شده، شرکت فولاد آلیاژی ایران، از راهکارهای سازمانی ایرانسل در دو مرحله مشاوره و تدوین نقشه راه و اجرای پروژه برای تحقق کارخانه متصل و هوشمند، بهرهمند میشود. همچنین راهکارهای سازمانی ایرانسل، به عنوان شریک تجاری هوشمندسازی و تحول دیجیتال، طراحی، توسعه و استقرار سامانههای نرمافزاری، داشبوردهای مدیریتی و ابزارهای مورد نیاز شرکت فولاد آلیاژی را انجام میدهد.
براساس دیگر توافقنامه امضا شده نیز، احداث، نصب و بهرهبرداری از یک سایت ارتباطی ایرانسل، برای ارائه زیرساخت ارتباطی تحول دیجیتال در شرکت فولاد آلیاژی، اجرا میشود تا در صنعت مهمی چون فولاد آلیاژی، این خدمات توسعه داده شود.
مدیرعامل ایرانسل در این مراسم گفت: امیدواریم طی این همکاری، قدمهای مثبتی در ارائه خدمات و محصولات مبتنی بر هوشمندسازی به ویژه برای صنایع برداشته شود.
مدیرعامل فولاد آلیاژی ایران نیز، گفت: حرکت به سمت هوشمندسازی و به دنبال آن پیادهسازی تحول دیجیتال از الزامات صنایع است و خوشحالیم که با بهرهگیری از ظرفیتهای اپراتور ایرانسل میتوانیم در فولاد آلیاژی ایران، این روندهای جدید را پیادهسازی و اجرا کنیم.
شرکت فولاد آلیاژی ایران بزرگترین تولیدکننده انواع فولاد آلیاژی و مخصوص در ایران و خاورمیانه و یکی از مدرنترین کارخانجات فولاد آلیاژی دنیا است. کارخانجات فولادسازی، نورد مقاطع سنگین، نورد مقاطع سبک، عملیات حرارتی و تکمیلکاری این شرکت مجهز به پیشرفتهترین تجهیزات و برخوردار از بالاترین سطح دانش فنی روز دنیا است که امکان تولید فولادهای آلیاژی و مخصوص را با بالاترین کیفیت و منطبق با استانداردهای بینالمللی میسر کرده است.
بخش راهکارهای سازمانی ایرانسل با تمرکز بر مجموعهای از خدمات سازمانی، همگام با فناوریهای روز دنیا، به دنبال مدیریت نوین ارتباطات و خلق دنیایی جدید و دیجیتال برای کسبوکار و ارائه راهکارهایی اثربخش و در عین حال ساده و مقرون به صرفه، با بهکارگیری دانش بومی، تجربه و نگرش خلاق است و چشمانداز تبدیل شدن به شریک تجاری منتخب سازمانها برای توسعه جغرافیایی، نفوذ در بازارها، افزایش اثربخشی کسبوکار و ارائه راهکارهای سازمانی را برای خود تعریف کرده است.
از جمله مهمترین محصولات و خدمات سازمانی ایرانسل برای کسب و کارها، می توان زیرساخت ابری، مدیریت هوشمند ناوگان حمل و نقل، سامانه کشاورزی هوشمند، شبکه اختصاصی نسل پنجم (Private 5G)، سیستم بیسیم واکه، VPN سازمانی، موبایل سازمانی و راهکارهای ویژه دورکاری را نام برد.
حضور ایرانسل در الکامپ بیست و هشتم
بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ)، ظهر پنجشنبه سوم مهرماه ۱۴۰۴، با حضور دکتر ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات، مهندس حمید فتاحی جانشین وزیر در امور ارتباطات و معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری)، دکتر محسن صدر معاون وزیر و رئیس سازمان فناوریاطلاعات، مهندس میثم عابدی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، دکتر وحید یزدانیان رییس پژوهشگاه فضایی ایران، حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی نماینده مجلس شورای اسلامی، دکتر علی حکیمجوادی رئیس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، فعالان حوزه فاوا، دکتر بهزاد اقبالخواه رئیس هیئتمدیره ایرانسل و مهندس علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل، در غرفه اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، این نمایشگاه افتتاح و نخستین پروفایل رسمی eSIM ایران، بهصورت رسمی فعال شد.
ایرانسل با شعار «جریانساز آینده هوشمند» در بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی الکامپ ۱۴۰۴ حضور دارد و آخرین محصولات و دستاوردهای خود را با تمرکز بر حوزههای اصلی اقتصاد دیجیتال، از جمله زیرساخت ارتباطی، توانمندسازی کسبوکارها و ارائه محصولات و خدمات دیجیتال برای تحقق تحول دیجیتال و دولت هوشمند به بازدیدکنندگان، بهویژه جوانان علاقهمند به فناوری، ارائه میدهد.
همچنین ایرانسل، با تمرکز بر استراتژی کلان خود در حرکت از اپراتور ارتباطی (Telco) به شرکت فناوری (Techco)، طیفی گسترده از خدمات و نوآوریها را در غرفه خود معرفی میکند.
در غرفه ایرانسل، سرویسهایی مانند اینترنت خانگی نسل پنجم (5G-FWA)، اینترنت پرسرعت فیبرنوری (FTTx)، اپلیکیشنها و خدمات دیجیتال از جمله «ایرانسلمن»، کیف پول «جیبجت»، تلویزیون اینترنتی «لنز»، سامانه «یلونام» و سرویسهای یلو، در اختیار بازدیدکنندگان قرار میگیرد.
همچنین سیمکارتهای ۰۹۰۰، پرتال حراج شمارههای رند و بازارگاه ایرانسل معرفی میشوند. مشترکان ایرانسل میتوانند در این نمایشگاه با مراجعه به غرفه پشتیبانی، مشکلات احتمالی خود را مطرح و پیگیری کنند. بخش ویژه پشتیبانی از مشترکان ناشنوا، «شایا»، شبکه ارتباطی یکپارچه ایرانسل و «یارا»، چتبات و ویسبات هوشمند فارسی ایرانسل از دیگر بخشهای غرفه است.
همچنین شرکتهای مرتبط با ایرانسل از جمله گروه اسنپ و ویستامدیا نیز در کنار ایرانسل، در نمایشگاه الکامپ حضور دارند.
راهکارهای پیشرفته ایرانسل برای صنایع، شامل اینترنت اشیای صنعتی، مرکز تماس ابری، زیرساخت ابری، سامانه مدیریت ناوگان، واقعیت مجازی و کشاورزی هوشمند در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
بخشی از غرفه ایرانسل نیز به موضوعاتی مانند پایداری و سرمایهگذاری اجتماعی و معرفی دورههای آموزشی آکادمی ایرانسل، اختصاص پیدا کرده است. بازدیدکنندگان از غرفه ایرانسل در نمایشگاه میتوانند با کارشناسان منابع انسانی، به صورت مستقیم گفتوگو کنند و با آخرین فرصتهای شغلی ایرانسل آشنا شوند.
در راستای حمایت از اکوسیستم نوآوری کشور، ایرانسل با پشتیبانی از رویدادهای «الکامپیچ» و «الکامتاکس»، فرصتی ویژه برای ارائه و رشد ایدههای استارتاپی فراهم کرده است. هلدینگ ویستا، بازوی سرمایهگذاری ایرانسل، با هدف توسعه زیستبوم نوآوری، از تیمهای برتر حمایت میکند.
علاقهمندان میتوانند از ۳ تا ۶ مهرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۹ تا ۱۷، در سالن ۳۸ محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران از غرفه ایرانسل بازدید کنند.