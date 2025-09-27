ایلنا: براساس اعلام آنر، مجیک‌پد ۳ پرو در کنار گوشی‌های پرچم‌دار سری مجیک ۸ در ماه اکتبر (مهر و آبان) به‌عنوان اولین تبلت مجهز به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ معرفی خواهد شد.

آنر مجیک‌ پد ۳ پرو به‌عنوان جانشین آنر مجیک پد ۳ معرفی خواهد شد. مجیک پد ۳ به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸ نسل ۳ مجهز بود. آنر مجیک پد ۳ پرو به‌لطف استفاده از اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵، در بخش‌های CPU و GPU و NPU به‌ترتیب پیشرفت‌ ۲۰ و ۲۳ و ۳۷ درصدی را تجربه خواهد کرد.

به‌احتمال زیاد جدیدترین تبلت آنر نمایشگر بزرگ ۱۳٫۳ اینچی خواهد داشت. نمایشگر آنر مجیک پد ۳ نیز اندازه‌ی مشابه‌ داشت و از وضوح 3.2K و نرخ نوسازی ۱۶۵ هرتزی استفاده می‌کرد.

قیمت تبلت جدید آنر مجیک‌ پد ۳ پرو هنوز مشخص نیست؛ اما احتمالاً با برچسب قیمتی حدوداً ۸۰۰ دلاری رو‌به‌رو خواهیم بود. این تبلت از لحاظ سخت‌افزاری یک رقیب شایسته برای آخرین مدل آیپد پرو و گلکسی تب S11 اولترا خواهد بود.

