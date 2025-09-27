خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آنر به‌زودی اولین تبلت دنیا با تراشه اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ را معرفی می‌کند

آنر به‌زودی اولین تبلت دنیا با تراشه اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ را معرفی می‌کند
کد خبر : 1691909
لینک کوتاه کپی شد.

تبلت جدید آنر از نظر سخت‌افزاری رقیب سرسخت گلکسی تب S11 اولترا خواهد بود.

ایلنا: براساس اعلام آنر، مجیک‌پد ۳ پرو در کنار گوشی‌های پرچم‌دار سری مجیک ۸ در ماه اکتبر (مهر و آبان) به‌عنوان اولین تبلت مجهز به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵ معرفی خواهد شد.

آنر مجیک‌ پد ۳ پرو به‌عنوان جانشین آنر مجیک پد ۳ معرفی خواهد شد. مجیک پد ۳ به پردازنده‌ی اسنپدراگون ۸ نسل ۳ مجهز بود. آنر مجیک پد ۳ پرو به‌لطف استفاده از اسنپدراگون ۸ الیت نسل ۵، در بخش‌های CPU و GPU و NPU به‌ترتیب پیشرفت‌ ۲۰ و ۲۳ و ۳۷ درصدی را تجربه خواهد کرد.

به‌احتمال زیاد جدیدترین تبلت آنر نمایشگر بزرگ ۱۳٫۳ اینچی خواهد داشت. نمایشگر آنر مجیک پد ۳ نیز اندازه‌ی مشابه‌ داشت و از وضوح 3.2K و نرخ نوسازی ۱۶۵ هرتزی استفاده می‌کرد.

قیمت تبلت جدید آنر مجیک‌ پد ۳ پرو هنوز مشخص نیست؛ اما احتمالاً با برچسب قیمتی حدوداً ۸۰۰ دلاری رو‌به‌رو خواهیم بود. این تبلت از لحاظ سخت‌افزاری یک رقیب شایسته برای آخرین مدل آیپد پرو و گلکسی تب S11 اولترا خواهد بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی