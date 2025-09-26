داده، دارایی عصر دیجیتال؛ روایت همراه اول از آینده خدمات هوشمند در الکامپ تاک
در دومین روز الکامپ ۱۴۰۴، همراه اول در سالن الکامپ تاک با موضوع «کاربرد کلانداده در خدمات نوین» نشان داد که داده بهعنوان مهمترین دارایی عصر دیجیتال میتواند موتور محرک تحول در حوزههای B2B، B2C و B2G باشد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، در دومین روز بیستوهشتمین دوره نمایشگاه الکامپ، «الکامپ تاک» میزبان ارائهای ویژهای از همراه اول با موضوع کاربرد تحلیل کلانداده در ارائه خدمات نوین و دیجیتال در حوزههای B2B،B2C و B2G بود. این نشست با سخنرانی کارشناسان اپراتور اول تلفن همراه در حوزه هوشمندسازی برگزار شد و رویکرد تازه اپراتورها به کلاندادهها را در مرکز توجه قرار داد.
در ابتدا با اشاره به موج هوش مصنوعی و گسترش سامانههای دیجیتال گفته شد بحث داده، بحثی داغ است. همه ما میدانیم دادههای فراوانی داریم، اما برای بهرهبرداری از آنها به ابزارهای جدیدی نیاز داریم تا به بهرهوری واقعی برسیم. وی بر این نکته تأکید کرد که سیاستهای کلان در استفاده از دادهها باید در مسیر رشد اجتماعی کشور تعریف شود.
همچنین گفته شد که در حوزه سلامت، با توجه به حجم انبوه دادهها، اپراتورها میتوانند بسیار اثربخش باشند و کمکهای شایانی به بهبود سلامت جامعه داشته باشند. در حوزه انرژی نیز مدیریت مصرف، پایش کنتورها و بهینهسازی مصرف سوخت، از جمله عرصههایی است که اپراتورها با تکیه بر کلانداده میتوانند نقشآفرینی پررنگی برای بهبود وضعیت و تحول دیجیتال داشته باشند.
همچنین بر جایگاه ویژه اپراتورها در زیستبوم کلاندادهها تأکید و گفته شد که جای اپراتور بهعنوان یک بازیگر بزرگ، در نقش هوشمندساز جامعه بسیار مهم و کلیدی است. اپراتور دادههای گستردهای در اختیار دارد، اعتماد عمومی بالایی را جلب کرده و زیرساختهای کلان برای پردازش دادهها فراهم کرده است.
به زعم کارشناسان، یکی از مهمترین ظرفیتها، سفارشیسازی خدمات است؛ زیرا ارائه محصولات سفارشیشده اپراتورها برای بازارها در حوزههای B2B،B2C و B2G این روزها بسیار سودمند است.
همچنین به ظرفیتهای حوزه حملونقل هوشمند هم اشارهای شد؛ با توجه به ظرفیت بالای ابزارهای متصل در زیستبوم اینترنت اشیا و مصرفکنندگان و کاربران متعدد در این عرصه، فرصتهای جذابی برای فعالیتهای اپراتوری و تلکامی وجود دارد که توانمندی همراه اول در عرصه پردازش کلاندادهها میتواند این پتانسیل را عملیاتی کند.
همراه اول در این نشست علاوه بر ارائه آمارهایی چون ۱۰ میلیارد رکورد تماس روزانه و ۷۰ میلیون کاربر فعال ماهانه، نشان داد که چگونه داده میتواند از سطح خام فراتر رود و به موتور محرک خدمات نوین در حوزههای مختلف تبدیل شود. این ارائه بار دیگر تأکید کرد که اپراتورها از یک «ارائهدهنده خدمات مخابراتی» فراتر رفتهاند و امروز به «توانمندساز اکوسیستم داده و هوشمندسازی» بدل شدهاند؛ نقشی که بدون آن، مسیر تحول دیجیتال در کشور کامل نخواهد شد.