به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، در این بازدید که با همراهی مهدی اخوان بهابادی، مدیرعامل همراه اول صورت گرفت، مجموعه‌ای از سرویس‌های بومی توسعه‌یافته توسط متخصصان و نخبگان ارتباطی کشور معرفی شد. این سرویس‌ها بخشی از مسیر تازه‌ای است که همراه اول با تمرکز بر فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء و راهکارهای دیجیتال پیش رو گرفته است.

خسروپناه در جریان این بازدید با اشاره به ظرفیت‌های موجود در اپراتور اول تلفن همراه کشور، از تلاش‌ها و دستاوردهای متخصصان و کارکنان این مجموعه توانمند قدردانی کرد و بر اهمیت نقش آن‌ها در ارتقای جایگاه ایران در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید داشت.

تحول در هویت بصری و ریبرندینگ همراه اول نیز از بخش‌های برجسته این بازدید به شمار می‌رفت. تغییرات اخیر این اپراتور صرفا به بازطراحی لوگو یا رنگ محدود نمی‌شود، بلکه حامل پیامی روشن برای مشتریان، رقبا و کل صنعت ارتباطات است؛ پیامی که نشان می‌دهد همراه اول آماده ورود به آینده‌ای دیجیتال و فراگیر است. شعار «هیچ‌کس تنها نیست» و تمرکز بر فناوری‌های نوین، جلوه‌ای از تعهد این اپراتور به حفظ میراث گذشته در کنار پاسخ‌گویی به نیازهای نسل جدید به شمار می‌رود.

این تغییرات و نوآوری‌ها، جایگاه همراه اول را به‌عنوان پیشگام صنعت ارتباطات کشور تقویت می‌کند و زمینه رقابت‌پذیری بیشتر در بازار و ارائه تجربه‌ای متفاوت و بهتر به کاربران را فراهم می‌آورد.

