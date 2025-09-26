معرفی راهکارهای سازمانی همراه اول در الکامپ تاک

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، در دومین روز بیست‌وهشتمین نمایشگاه الکامپ، همراه اول تازه‌ترین بسته راهکارهای سازمانی خود را معرفی کرد؛ مجموعه‌ای که از ارتباطات پایه تا خدمات ابری و هوش مصنوعی را در بر می‌گیرد و تصویری روشن از مسیر آینده سازمان‌ها در تحول دیجیتال ارائه می‌دهد.

این نشست با سخنرانی هیوا رجبی از اداره فروش راهکارهای سازمانی همراه اول برگزار شد. وی در ابتدای سخنانش تأکید کرد که همراه اول کسب‌وکار تلاش می‌کند با تکیه بر راهکارهای بومی و امن، مسیر دیجیتالی‌شدن سازمان‌ها و شرکت‌های ایرانی را تسهیل کند. همین جمله خط محوری ارائه‌ای بود که در ادامه با تشریح طیف وسیعی از محصولات و خدمات سازمانی همراه شد.

در حوزه ارتباطات پایه، از سیم‌کارت سازمانی با قابلیت تخصیص شماره‌های متوالی و مدیریت یکپارچه گرفته تا سرویس APN و شبکه خصوصی مجازی موبایل (MVPN)، راهکارهایی برای دسترسی امن به داده‌ها و مدیریت یکپارچه ارتباطات معرفی شد. اینترنت خانواده نیز به‌عنوان یک خدمت نوآورانه در حوزه منابع انسانی مطرح شد که می‌تواند حس تعلق سازمانی کارکنان را افزایش دهد. همچنین به همراه‌بن سازمانی و اسپانسری دیتا نیز اشاره شد؛ ابزارهایی که به سازمان‌ها امکان می‌دهد مدیریت و تخصیص ترافیک داده را بهینه‌تر انجام دهند.

وجه دیگر این ارائه به سرویس‌های ابری اختصاص داشت. ابر همراهی سازمانی یا همان STaaS، بستری ایمن برای ذخیره‌سازی داده‌ها بدون نیاز به زیرساخت فیزیکی معرفی شد. در کنار آن، سرویس سیم‌پوز به‌عنوان راهکاری مطمئن برای تراکنش‌های بانکی و پرداخت الکترونیک، و خدماتی چون Call Signature و API Voucher برای هویت‌بخشی تماس‌ها و تسهیل ارتباطات سازمانی مطرح شدند.

خدمات نوین ارتباطی نیز بخش مهمی از معرفی‌های امروز را به خود اختصاص داد. بی‌سیم سازمانی آواک با پوشش ملی و امکان ارتباط امن و گروهی، یکی از محورهای اصلی بود. دستیار هوشمند چت‌بات، که نمونه آن با تفاهم اخیراپراتور اول ایران با بانک تجارت پیاده‌سازی شده، به‌عنوان ابزاری برای پاسخگویی سریع و هوشمند به مشتریان معرفی شد. همچنین دیجیتال ساینیج و سامانه اطلاع‌رسانی چندرسانه‌ای، راهکارهایی تازه برای مدیریت محتوا و تعامل با کاربران در فضاهای عمومی ارائه دادند.

بخش خدمات پیام‌رسانی هم با معرفی پیامک هوشمند، پیامک مکان‌محور و سرویس‌های ussd push به صحنه آمد؛ ابزارهایی که امکان اطلاع‌رسانی هدفمند، تحقیقات بازار و حتی پشتیبانی مشتریان را بدون نیاز به اپلیکیشن فراهم می‌سازند.

در پایان، همراه اول چشم‌اندازی از خدمات در حال توسعه خود را نیز به نمایش گذاشت. مرکز تلفن ابری (Cloud PBX)، سرویس دسکتاپ به‌عنوان سرویس (DaaS)، نظارت تصویری به‌عنوان سرویس (VSaaS)، سامانه مدیریت ناوگان هوشمند (Connected Car) و اینترنت مدیریت‌شده، تنها بخشی از محصولاتی بودند که نویدبخش آینده‌ای دیجیتال‌تر برای سازمان‌ها هستند.

