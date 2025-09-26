پنل معرفی «eSIM» همراه اول در الکامپ ۱۴۰۴ برگزار شد
در جریان برگزاری دومین روز از بیست و هشتمین نمایشگاه «الکامپ»، پنل تخصصی معرفی «eSIM» با حضور کارشناسان همراه اول برگزار و ماهیت این فناوری، مزایا و کاربردهای آن برای شرکتکنندگان تشریح شد.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، در ابتدای پنل معرفی فناوری سیمکارت الکترونیکی، ندا حاجیان کارشناس همراه اول به معرفی فناوری «eSIM» پرداخت و تفاوتهای آن با «سیمکارت فیزیکی» را توضیح داد. از جمله مزایای «eSIM» میتوان به کاهش اثرات زیستمحیطی، عدم نیاز به «Slot» و اشغال فضای فیزیکی، امکان فعال کردن چند پروفایل، رفع مشکلات لجستیکی و محدودیتهای حافظه و توان پردازش اشاره کرد. به گفته وی، کاربران میتوانند تا ۲۰ پروفایل «eSIM» را روی یک گوشی فعال کنند.
همراه اول یک سال و نیم گذشته، راهکار «M2M» را در زمینه خودروهای متصل پیادهسازی کرده و اکنون «eSIM» در تجهیزات هوشمند تقاضای بالایی دارد. پیشبینی میشود تا سال ۲۰۳۰ بیش از ۷۵ درصد گوشیهای هوشمند از eSIM استفاده کنند. کاربران میتوانند eSIM را هم به صورت حضوری در دفاتر خدمات ارتباطی اپراتور اول تلفن همراه و هم به صورت غیرحضوری دریافت کنند.
در ادامه، کیمیا علیخانی دیگر کارشناس اپراتور اول تلفن همراه، نحوه بررسی پشتیبانی گوشیها از «eSIM» را تشریح کرد. وی توضیح داد که کاربران میتوانند از طریق تنظیمات گوشی و بخش مدیریت سیمکارت وضعیت پشتیبانی گوشی را بررسی کنند.
در این پنل یک تماس تست با استفاده از eSIM برقرار و گفته شد که امکان پیشثبتنام از طریق ارسال عدد «۱» به شماره «۸۹۶۲» فراهم شده است.
برگزاری این پنل، بخشی از برنامههای «همراه اول» در «الکامپ» برای آشنایی کاربران با فناوریهای نوین ارتباطی و تسهیل دسترسی به خدمات «eSIM» بود.