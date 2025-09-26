معرفی «چتبات» و «IVA» همراه اول در الکامپ ۱۴۰۴
همراه اول با معرفی سرویسهای «چتبات» و «IVA» در الکامپ ۱۴۰۴، نسل تازهای از خدمات پشتیبانی مبتنی بر هوش مصنوعی را به نمایش گذاشته است؛ خدماتی که میتوانند تجربه کاربران در ارتباط با اپراتور را سادهتر، سریعتر و هوشمندتر کنند.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، بخش خدمات مشترکان این اپراتور در نمایشگاه امسال تمرکز خود را بر ارائه راهکارهای نوین پشتیبانی و افزایش رضایت کاربران قرار داده است. این راهکارها با هدف کاهش زمان پاسخگویی، ارتقای بهرهوری و به حداقل رساندن معطلی مشترکان طراحی و توسعه یافتهاند.
«چتبات» یکی از مهمترین این خدمات است که با تکیه بر پردازش زبان طبیعی و هوش مصنوعی، امکان تعامل متنی سریع و دقیق را برای کاربران فراهم میکند. این ابزار میتواند به پرسشهای متداول پاسخ دهد، راهنماییهای کاربردی ارائه کند و حتی اقداماتی مانند خرید بسته، استعلام حساب یا ثبت درخواست را انجام دهد. چتبات از طریق اپلیکیشنها، وبسایتها یا پیامرسانها در دسترس قرار میگیرد و بهویژه برای کاربرانی که تمایلی به تماس تلفنی ندارند، جایگزینی مناسب و کمهزینه است.
«دستیار صوتی تعاملی» یا «Interactive Voice Assistant (IVA)» نیز دیگر خدمت هوش مصنوعی همراه اول است که امکان مکالمه هوشمند از طریق تماس صوتی را فراهم میسازد. این سرویس با تحلیل گفتار و درک نیاز مشترک، پاسخگویی به پرسشهای متداول، مدیریت حساب، خرید بسته و پیگیری درخواستها را بدون نیاز به اپراتور انسانی انجام میدهد.
استفاده از IVA موجب کاهش زمان انتظار تماسها، افزایش دقت در پاسخها و ارتقای کیفیت تجربه مشتری میشود. قرار است این فناوری بهزودی به گزینههای پشتیبانی مشترکان در سامانه «۹۹۹۰» افزوده شود.
با ارائه این دو سرویس که بهطور کامل در مجموعه همراه اول توسعه یافتهاند، این اپراتور گام تازهای در مسیر هوشمندسازی خدمات و ارتقای تجربه پشتیبانی مشترکان برداشته است.
بیستوهشتمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) از ۳ تا ۶ مهرماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران در حال برگزاری است و همراه اول نیز همچون سالهای گذشته با حضوری گسترده در سالن اختصاصی ۳۵، تازهترین دستاوردها و نوآوریهای خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده است.