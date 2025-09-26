«دستیار هولوگرافیک» همراه اول در الکامپ ۱۴۰۴ معرفی شد
همراه اول با معرفی «دستیار هولوگرافیک» در الکامپ ۱۴۰۴، نسل تازهای از خدمات پشتیبانی مبتنی بر هوش مصنوعی را به نمایش گذاشت؛ خدمتی که تجربهای نوین و تعاملی برای ارتباط مشترکان با خدمات این اپراتور فراهم میکند.
به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، بخش خدمات مشترکان این اپراتور در نمایشگاه امسال تمرکز ویژهای بر راهکارهای نوین پشتیبانی و افزایش رضایت کاربران دارد. این راهکارها با هدف کوتاه کردن زمان پاسخگویی، بهبود کیفیت تعامل و کاهش معطلی مشترکان طراحی و توسعه یافتهاند.
«دستیار هوشمند هولوگرافیک» یکی از شاخصترین این دستاوردهاست که با استفاده از فناوری نمایش سهبعدی (Holography) و هوش مصنوعی، فضایی زنده و تعاملی ایجاد میکند. در این سرویس، تصویر یک کاراکتر هوشمند بهصورت سهبعدی در محیط واقعی ظاهر میشود و کاربران میتوانند همانند یک گفتوگوی حضوری، درخواستها و پرسشهای خود را مطرح کنند. این فناوری علاوه بر جذابیت بصری، امکان راهنمایی خدمات، انتقال اطلاعات و حتی انجام فرآیندهای پشتیبانی را در بستری نوآورانه فراهم میسازد.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، سرویس «دستیار هوشمند» همراه اول از سال آینده از طریق اپلیکیشن «همراه من» برای تمامی مشترکان قابل دسترسی خواهد بود.
با حضور «دستیار هولوگرافیک» در الکامپ ۱۴۰۴، بازدیدکنندگان فرصت خواهند داشت تجربهای متفاوت و آیندهنگرانه از خدمات مشترکان را لمس کنند و با چشمانداز پشتیبانی هوشمند در صنعت ارتباطات کشور آشنا شوند.
بیستوهشتمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) از ۳ تا ۶ مهرماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران در حال برگزاری است و همراه اول نیز همچون سالهای گذشته با حضوری گسترده در سالن اختصاصی ۳۵، تازهترین دستاوردها و نوآوریهای خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده است.