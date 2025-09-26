بررسی تأثیر هوش مصنوعی در برندینگ کسبوکارهای بزرگ
در نشست تخصصی دومین روز الکامپ ۱۴۰۴ با حضور ایرانسل، تأثیر هوش مصنوعی در برندینگ کسبوکارهای بزرگ و استفاده از الگوریتمهای هوش مصنوعی برای بهبود تجربه مشتری، مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایرانسل، جمعه ۴ مهر و در دومین روز از نمایشگاه الکامپ، مهندس رضا موحدی مدیرکل برند ایرانسل، در نشست تخصصی «تأثیر هوش مصنوعی در برندینگ کسبوکارهای بزرگ»، درباره موضوعاتی مانند شخصیسازی تجربه برند، تحلیل داده و درک عمیق مشتریان، اتوماتیکسازی و کارایی، خلاقیت و تولید محتوا، مدیریت شهرت برند و بازتعریف هویت برند صحبت کرد.
مدیرکل برند ایرانسل، با اشاره به افتتاح بیست و هشتمین نمایشگاه الکامپ توسط وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در غرفه ایرانسل و فعالسازی نخستین پروفایل رسمی eSIM ایران توسط وزیر، گفت: کمپین پیش ثبتنام eSIM مورد استقبال مردم قرار گرفت و حدود ۱۲ ساعت بعد از شروع، بالغ بر ۱۲هزار نفر ثبتنام کردند. این موضوع نشان میدهد، مردم کشورمان از تکتولوژیهای جدید استقبال میکنند.
موحدی افزود: تیزر دعوت به حضور در نمایشگاه الکامپ ایرانسل با هوش مصنوعی ساخته شده است. همچنین با استفاده بیشتر از ابزارهای هوش مصنوعی برای تولید محتوا، هزینههای تولید محتوا در نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴ نیز نسبت به سال گذشته برای ایرانسل کاهش داشته است.
وی تأکید کرد: شرکتهای بزرگ با استفاده از الگوریتمهای هوش مصنوعی میتوانند تجربه مشتری را تا حد زیادی شخصیسازی کنند. این سطح از شخصیسازی، باعث میشود برند از دید مشتری «منحصربهفرد» و نزدیکتر به نیازهای او به نظر برسد.
مدیرکل برند ایرانسل به محدودیتهای استفاده از هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: محدودیتهای داخل و خارج از سازمان برای استفاده بیشتر از هوش مصنوعی وجود دارد. از محدودیتهای داخل سازمان میتوان به بودجه اشاره کرد که با توجه به افزایش نداشتن نرخ تعرفه خدمات اپراتورهای همراه، درآمد اپراتورها نسبت به هزینه آنها کاهش داشته و نمیتوان برای بهبود عملکرد سرمایهگذاری کرد و همچنین نیروی انسانی ماهر در حوزه هوش مصنوعی در بازار کار بسیار کم است.
موحدی نبود قانون مدون درباره هوش مصنوعی را از جمله محدودیتهای خارج از سازمان دانست.
حضور ایرانسل در الکامپ بیست و هشتم
بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ)، ظهر پنجشنبه سوم مهرماه ۱۴۰۴، با حضور دکتر ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوریاطلاعات، مهندس حمید فتاحی جانشین وزیر در امور ارتباطات و معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری)، دکتر محسن صدر معاون وزیر و رئیس سازمان فناوریاطلاعات، مهندس میثم عابدی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات، دکتر وحید یزدانیان رییس پژوهشگاه فضایی ایران، حجتالاسلام محمدرضا میرتاجالدینی نماینده مجلس شورای اسلامی، دکتر علی حکیمجوادی رئیس شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، فعالان حوزه فاوا، دکتر بهزاد اقبالخواه رئیس هیئتمدیره ایرانسل و مهندس علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل، در غرفه اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، این نمایشگاه افتتاح و نخستین پروفایل رسمی eSIM ایران، بهصورت رسمی فعال شد.
ایرانسل با شعار «جریانساز آینده هوشمند» در بیستوهشتمین نمایشگاه بینالمللی الکامپ ۱۴۰۴ حضور دارد و آخرین محصولات و دستاوردهای خود را با تمرکز بر حوزههای اصلی اقتصاد دیجیتال، از جمله زیرساخت ارتباطی، توانمندسازی کسبوکارها و ارائه محصولات و خدمات دیجیتال برای تحقق تحول دیجیتال و دولت هوشمند به بازدیدکنندگان، بهویژه جوانان علاقهمند به فناوری، ارائه میدهد.
همچنین ایرانسل، با تمرکز بر استراتژی کلان خود در حرکت از اپراتور ارتباطی (Telco) به شرکت فناوری (Techco)، طیفی گسترده از خدمات و نوآوریها را در غرفه خود معرفی میکند.
در غرفه ایرانسل، سرویسهایی مانند اینترنت خانگی نسل پنجم (5G-FWA)، اینترنت پرسرعت فیبرنوری (FTTx)، اپلیکیشنها و خدمات دیجیتال از جمله «ایرانسلمن»، کیف پول «جیبجت»، تلویزیون اینترنتی «لنز»، سامانه «یلونام» و سرویسهای یلو، در اختیار بازدیدکنندگان قرار میگیرد.
همچنین سیمکارتهای ۰۹۰۰، پرتال حراج شمارههای رند و بازارگاه ایرانسل معرفی میشوند. مشترکان ایرانسل میتوانند در این نمایشگاه با مراجعه به غرفه پشتیبانی، مشکلات احتمالی خود را مطرح و پیگیری کنند. بخش ویژه پشتیبانی از مشترکان ناشنوا، «شایا»، شبکه ارتباطی یکپارچه ایرانسل و «یارا»، چتبات و ویسبات هوشمند فارسی ایرانسل از دیگر بخشهای غرفه است.
همچنین شرکتهای مرتبط با ایرانسل از جمله گروه اسنپ و ویستامدیا نیز در کنار ایرانسل، در نمایشگاه الکامپ حضور دارند.
راهکارهای پیشرفته ایرانسل برای صنایع، شامل اینترنت اشیای صنعتی، مرکز تماس ابری، زیرساخت ابری، سامانه مدیریت ناوگان، واقعیت مجازی و کشاورزی هوشمند در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.
بخشی از غرفه ایرانسل نیز به موضوعاتی مانند پایداری و سرمایهگذاری اجتماعی و معرفی دورههای آموزشی آکادمی ایرانسل، اختصاص پیدا کرده است. بازدیدکنندگان از غرفه ایرانسل در نمایشگاه میتوانند با کارشناسان منابع انسانی، به صورت مستقیم گفتوگو کنند و با آخرین فرصتهای شغلی ایرانسل آشنا شوند.
در راستای حمایت از اکوسیستم نوآوری کشور، ایرانسل با پشتیبانی از رویدادهای «الکامپیچ» و «الکامتاکس»، فرصتی ویژه برای ارائه و رشد ایدههای استارتاپی فراهم کرده است. هلدینگ ویستا، بازوی سرمایهگذاری ایرانسل، با هدف توسعه زیستبوم نوآوری، از تیمهای برتر حمایت میکند. علاقهمندان میتوانند از ۳ تا ۶ مهرماه ۱۴۰۴، از ساعت ۹ تا ۱۷، در سالن ۳۸ محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران از غرفه ایرانسل بازدید کنند.