وزیر ارتباطات از غرفه رایتل در نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۴ بازدید کرد
ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور در نمایشگاه الکامپ، از غرفه رایتل بازدید کرد و در جریان آخرین دستاوردهای این اپراتور تلفن همراه قرار گرفت.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی رایتل، بیست و هشتمین نمایشگاه الکامپ با شعار "سرمایهگذاری هوشمند، توسعه پایدار" و رویکرد توانمندسازی صنایع در عصر دیجیتال و افزایش بهرهوری سازمانی، ظهر امروز با حضور ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، حمید فتاحی جانشین وزیر در امور ارتباطات و معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری)، محسن صدر معاون وزیر و رئیس سازمان فناوری اطلاعات، میثم عابدی معاون فناوری و نوآوری وزارت ارتباطات و جمعی از فعالان حوزه ارتباطات و فناوری کشور در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران آغاز به کار کرد و تا ۶ مهرماه به فعالیت خود ادامه خواهد داد.
ستار هاشمی در خصوص هوشمندسازی صنایع و مرکز توسعه کسبوکار و فناوریهای نوین رایتل که در نمایشگاه الکامپ امسال با معرفی مجموعهای پیشرو از سرویسهای هوشمندسازی و تحولات دیجیتال، نگاهها را به سمت آیندهای هوشمند در صنایع مختلف جلب کرده است، با مدیرعامل این شرکت خدمات ارتباطی به گفتگو و تبادل نظر پرداختند.
شرکت رایتل با شعار "رایتل، ارتباط پایدار، آینده هوشمند" از سوم تا ششم مهرماه، در سالنهای ۳۸ و ۴۰ محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران میزبان علاقهمندان این حوزه وبازدیدکنندگان است.