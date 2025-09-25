به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی رایتل، این اپراتور تلفن همراه کشور با شعار«رایتل، ارتباط پایدار، آینده هوشمند» و رویکرد توانمندسازی صنایع در عصر دیجیتال و افزایش بهره‌وری سازمانی از سوم تا ششم مهرماه، در سالن‌های ۳۸ و ۴۰ محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، میزبان علاقه‌مندان این حوزه و بازدیدکنندگان خواهد بود.

رایتل در این دوره از نمایشگاه با تمرکز بر تحول دیجیتال، نوآوری و ارائه راهکارهای هوشمند، دستاوردهای خود را در قالب مرکز توسعه کسب‌وکار و فناوری‌های نوین «رای‌نو» معرفی می‌کند. این مرکز مأموریت دارد با طراحی و اجرای پروژه‌های نوآورانه و ارائه مشاوره‌های راهبردی، صنایع مختلف را در مسیر تحول و بهره‌وری یاری کند.

این اپراتور تلفن همراه در سالن‌های ۳۸ و ۴۰ همچنین فضای خارجی سالن ۳۸ به ارائه آخرین دستاوردهای خود از جمله رای‌تاک (بی‌سیم امن، مبتنی بر شبکه مخابراتی)، رای‌بات (ربات صنعتی هوشمند)، رای‌داک (دستیار هوشمند مدیریت اطلاعات)، رای‌بین (بینایی ماشین با کاربردهای پایش تردد و ایمنی)، رای‌ران (مدیریت هوشمند ناوگان) و خدمات 5G و FTTx می‌پردازد. فضای خارجی سالن ۳۸ نیز به غرفه فروش محصولات و خدمات رایتل با ارائه مستقیم سرویس‌ها و ارتباط با نمایندگان فروش اختصاص دارد.

رایتل در سالن ۴۰ (ویژه سازمان تأمین اجتماعی) در حوزه‌های درمان، بیمه، ارتباطات مردمی و اپلیکیشن «تأمین من» خدمات ارائه می‌دهد. همچنین در این بخش فرصت ارائه ایده و استارتاپ‌ها فراهم شده و طرح‌ها توسط هیئت داوران بررسی می‌شوند.

حضور رایتل در الکامپ ۱۴۰۴ نشان‌دهنده عزم این اپراتور برای ایفای نقش محوری در تحول دیجیتال صنایع کشور و فراهم‌سازی زیرساخت‌های نوین ارتباطی بر پایه هوشمندسازی است.

علاقه‌مندان می‌توانند از تاریخ 3 تا 6 مهرماه ساعت 9 تا ۱۶ با مراجعه به غرفه رایتل واقع در سالن‌های ۳۸ و ۴۰ با آخرین دستاوردهای فناورانه این شرکتِ خدمات ارتباطی آشنا شوند.

