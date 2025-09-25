به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، اپراتور اول تلفن همراه کشور در بخش خدمات سازمانی خود در نمایشگاه الکامپ 1404، همراه اول تمرکز ویژه‌ای بر معرفی راهکارهای هوشمند ارتباطی برای شرکت‌ها و سازمان‌ها دارد؛ سرویس‌هایی که با هدف ارتقای امنیت، افزایش بهره‌وری و مدیریت هوشمند ارتباطات طراحی شده‌اند.

«سیم‌پوز» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین این خدمات، با ایجاد پیوند میان مالکیت سیمکارت و دستگاه کارتخوان، امنیت تراکنش‌های بانکی را تضمین می‌کند.

همراه اول کسب‌وکار با راهکار «سیم‌پوز» تجربه‌ای سریع، شفاف و هوشمند در پرداخت کسب‌وکارها ایجاد می‌کند و با هماهنگ‌سازی سیمکارت و کارت‌خوان، تراکنش‌ها را ساده و قابل‌اعتماد می‌سازد. این راهکار با ایجاد ارتباط منسجم میان اجزای سیستم پرداخت، کارایی را افزایش داده و مبادلات مالی را شفاف و مدیریت پرداخت‌ها را بهبود می‌دهد؛ در نتیجه کسب‌وکارها با اطمینان و سرعت بیشتری خدمات ارائه می‌کنند.

دستگاه‌های پرداخت سیار (POS) به یکی از مهم‌ترین ابزارهای مورد استفاده در زندگی روزمره ما تبدیل شده‌اند. پوزهای سیار، خرید و فروش را برای مشتریان و فروشندگان آسان‌تر از همیشه کرده‌اند و روزی نیست که حداقل یک‌بار خرید همراه با کارت بانکی با این دستگاه‌ها نداشته باشیم.

در کنار انبوهی از دستگاه‌های کارت‌خوان سیار که در کشورمان وجود دارد، مشکلات متعددی نیز پدیدار شده است. مشکلات امنیتی، استفاده از سیمکارت‌های ناشناس و یا به نام دیگران، چالش آنتن‌دهی و... در این عرصه باعث ایجاد مسائل متعددی در نظام اقتصادی کشور شده است.

نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور بنا بر رویکرد خلاقانه خود در پی حل این چالش‌ها، به راهکار سیم‌پوز رسیده است. سیم‌پوز در واقع قرار است خلأ شفافیت و امنیت در فرایند استفاده از سیمکارت و دستگاه پوز را برطرف کند.

این پروژه قصد دارد تناظر مالک سیمکارت و دستگاه کارت‌خوان را محقق کند. فرایندی که در آن دارنده دستگاه پوز و سیمکارت همتا به ‌همتا هستند و امنیت نقل ‌و انتقال پول به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد؛ این در حالی است که امروزه هر فرد صاحب دستگاه‌های کارت‌خوان، می‌تواند هر سیمکارت به نام فرد دیگری را در آن استفاده کند. طرح «سیم پوز» همراه اول، چالش‌های نظام اقتصادی کشور در این حوزه را به حداقل رسانده و مبادلات مالی را شفاف و مطمئن می‌کند.

گفتنی است بر اساس الزامات قانونی، دارندگان دستگاه‌های کارتخوان باید تنها از سیمکارتی استفاده کنند که به نام خودشان ثبت شده و در شبکه اختصاصی (APN) شرکت ارائه‌دهنده خدمات پرداخت یا همان PSP تعریف شده است. در نتیجه، دستگاه کارتخوان صرفا در همان شهری که ثبت شده و توسط دارنده قانونی آن فعال خواهد بود.

دارندگان دستگاه‌های کارتخوان می‌توانند این خدمت را در قالب بسته‌های یک‌ساله از دفاتر فروش همراه اول دریافت کنند. لازم به ذکر است سیم‌پوزها صرفا برای استفاده در کارتخوان طراحی شده‌اند، امکان مکالمه یا اینترنت ندارند و مالکیت آنها قابل انتقال نیست.

بیست‌وهشتمین نمایشگاه الکترونیک، کامپیوتر و تجارت الکترونیک (الکامپ) از ۳ تا ۶ مهرماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران در حال برگزاری است و همراه اول نیز همچون سال‌های گذشته با حضوری گسترده در سالن اختصاصی ۳۵، تازه‌ترین دستاوردها و نوآوری‌های خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داده است.

