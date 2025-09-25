به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایرانسل، پنج‌شنبه 3 مهر و در اولین روز از نمایشگاه الکامپ، مهندس سیامک توتونچی افشار معاون کیفیت جامع ایرانسل، در نشست تخصصی «بازتعریف صنعت تلکام در عصر هوش مصنوعی»، تأکید کرد: قهرمان دنیای تلکام «مشتری‌» است، نه «اپراتور» و کیفیت در ارائه خدمات و سرویس‌ها، حرف اول را می‌زند.

وی افزود: اپراتورها باید به تسهیل‌گر زندگی دیجیتال تبدیل شوند. قابلیت‌های هوش مصنوعی به ما کمک می‌کند تا تمام لحظات را رصد کنیم و مشکلات احتمالی را قبل از آنکه اتفاق بیافتد، رفع کنیم و به کمک آن تجربه خوب را به مشتری منتقل کنیم.

توتونچی در ادامه به برنامه‌ریزی ایرانسل برای استفاده از هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: چرخه هوش مصنوعی، رصد می‌کند، پیش‌بینی ارائه می‌دهد، تصمیم می‌گیرد، اقدام می‌کند و در نهایت یاد می‌گیرد و این چرخه بارها تکرار می‌شود. این چرخه در صنعت تلکام از جمله ایرانسل نیز اتفاق می‌افتد.

معاون کیفیت جامع ایرانسل، هوش مصنوعی را کمک بزرگی برای حفاظت از محیط‌زیست دانست و گفت: با استفاده از هوش‌مصنوعی، ما به عنوان اپراتور، مسئولیت اجتماعی داریم و باید به حفظ محیط زیست کمک کنیم. در ایرانسل، سعی می‌کنیم با استفاده از هوش مصنوعی و روش‌های پیشگیرانه آن، خرابی‌ها را کاهش دهیم و نیروی انسانی کمتری برای تعمیرات اعزام کنیم. همین اقدامات به صرفه‌جویی انرژی و کاهش آلودگی محیط زیست کمک می‌کند و می‌توانیم شکاف‌های دیجیتال را به خصوص در بخش آموزش، پر کنیم.

توتونچی تصریح کرد: فرصت‌ها از دست می‌روند و آینده اپراتورها به کیفیت تجربه مشتری وابسته است. اپراتورها دیگر نمی‌توانند دقیقه‌فروشی کنند و باید تسهیلگر زندگی دیجیتال مشتریان باشند.

