به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ارتباطات، توسعه برند و رویدادهای بین‌المللی همراه اول، ستار هاشمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه هیاتی از مدیران و معاونان این وزارتخانه، پنجشنبه 3 مهر 1404 با حضور در غرفه همراه اول دربیست و هشتمین دوره نمایشگاه الکامپ، از نزدیک در جریان تازه‌ترین دستاوردهای این اپراتور در حوزه‌های مخابرات و فناوری‌های نوین قرار گرفت.

در جریان این بازدید، راهکارهای جدید همراه اول در شبکه نسل پنجم (5G) و 5G اختصاصی (Private 5G) معرفی شد؛ راهکارهایی که بستر تحول در صنایع مختلف و توسعه خدمات نوین مبتنی بر ارتباطات پرسرعت و پایدار را فراهم می‌کنند.

همچنین وزیر ارتباطات از مگاپروژه انرژی همراه اول و راهکارهای فنی و مهندسی این اپراتور در حوزه کنتورهای هوشمند بازدید کرد. این پروژه با اتکا به داده‌های مصرف و الگوریتم‌های تحلیلی، مدیریت بهینه انرژی و کاهش مصرف در مقیاس وسیع را هدف‌گذاری کرده است.

در جریان این بازدید، بخش «eSIM» و راهکارهای نوین تلکام همراه اول بیش از سایر بخش‌ها مورد توجه قرار گرفت. در فاز نخست، بیش از نیم میلیون مشترک برای دریافت «eSIM» پیش‌ثبت‌نام کرده‌اند و در حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نخستین پروفایل به‌صورت نمادین توسط ستار هاشمی فعال شد؛ جایی که تازه‌ترین خدمات دیجیتال این اپراتور به نمایش گذاشته شد. همچنین در این بخش، شرکت «نقش اول کیفیت» مجموعه‌ای از راهکارهای هوشمند خود را معرفی کرد؛ راهکارهایی که با تکیه بر ترندهای روز صنعت مخابرات جهان، در ایران پیاده‌سازی شده و در حوزه‌های متنوع ارتباطی و فناوری به کار گرفته می‌شوند

در بخش دیگری از این بازدید، مجموعه‌ای از محصولات مبتنی بر مدل‌های زبانی بزرگ (LLM) به وزیر ارتباطات معرفی شد. این محصولات شامل «پارسی‌شیلد» به‌عنوان مدلی بومی برای پاسخگویی بر پایه اخلاقیات و استانداردهای سازمانی، «شهرزاد» به‌عنوان داستان‌ساز مصور تعاملی ویژه کودکان، و «نگارگر» به‌عنوان ابزار تصویرسازی مبتنی بر متن است. همچنین سرویس ASR با قابلیت تبدیل گفتار به متن با دقت بالا، از دیگر محصولات هوش مصنوعی همراه اول بود که در این بازدید ارائه شد.

بازدیدکنندگان نمایشگاه الکامپ نیز می‌توانند از سوم تا ششم مهرماه با حضور در سالن اختصاصی ۳۵، از نزدیک با این دستاوردها آشنا شوند. همچنین غرفه‌های محیطی همراه اول در نمایشگاه امکان خرید مستقیم سیم‌کارت، مودم و گوشی تلفن همراه را برای علاقه‌مندان فراهم کرده است.

